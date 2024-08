Caterpillar, der führende Hersteller von Bau- und Bergbauausrüstung, verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 4% auf 16,7 Milliarden Dollar. Trotz des Rückgangs stieg der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 5,99 Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Die robuste Nachfrage nach größeren Baumaschinen, unterstützt durch erhöhte Infrastrukturausgaben in den USA, half dem Unternehmen, Schwächen in Europa und China auszugleichen.

Finanzielle Highlights und Ausblick

Die operative Gewinnmarge verbesserte sich auf 22,4%, verglichen mit 21,3% im Vorjahreszeitraum. Caterpillar generierte einen starken operativen Cashflow von 3,0 Milliarden Dollar und setzte 1,8 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ein. Das Unternehmen betonte die Vorteile seiner diversifizierten Endmärkte und die disziplinierte Umsetzung seiner Strategie für langfristiges [...]

