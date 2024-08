Die Aixtron SE verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Invesco Ltd., ein renommierter Vermögensverwalter, hat seine Beteiligung am Herzogenrather Halbleiterzulieferer auf 2,99% reduziert. Diese Entwicklung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem die Aixtron-Aktie zuletzt Schwankungen unterlag. Trotz eines leichten Kursanstiegs von 0,7% auf 19,67 EUR im XETRA-Handel, liegt der aktuelle Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 39,89 EUR vom Dezember 2023.

Ausblick und Investorenkommunikation

Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 27,70 EUR an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Um das Vertrauen der Investoren zu stärken, plant Aixtron eine Präsentation im Rahmen der German Select Conference. Am 20. August wird Ralf Penner, Senior IR Manager, in einem Online-Roundtable die Gelegenheit nutzen, die Strategie [...]

