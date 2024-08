Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Nordea Bank Abp

As of August 6, 2024, the following instrumentsissued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. ISIN Code Name SE0022578910 BEAR US NATURGAS X10 NORDNET F SE0021012424 BULL NQ100 X18 NORDNET 17 SE0021013364 BULL NQ100 X18 NORDNET F21 NO0013047373 BULL NQ100 X18 NORDNET N14 SE0021012432 BULL NQ100 X20 NORDNET 19 DK0062442380 BULL NQ100 X20 NORDNET D15 SE0021013372 BULL NQ100 X20 NORDNET F18 NO0013047381 BULL NQ100 X20 NORDNET N14 SE0022578894 BULL US NATURGAS X10 NORDNET F SE0019058207 MINI L SILVER NORDNET 511 SE0021761137 T LONG SILVER NORDNET 08 SE0021624707 MINI L SILVER NORDNET 726 SE0021761418 T LONG HOPEA NORDNET F07 SE0021752979 MINI L SILVER NORDNET 753 SE0021761384 T LONG HOPEA NORDNET F04 SE0021761087 T LONG SILVER NORDNET 03 SE0017582836 LONG OLJY NORDNET F208 SE0017199425 T LONG OLJY NORDNET F467 NO0012913161 MINI L OLJE NORDNET N230 NO0013127308 MINI L OLJE NORDNET N271 SE0021177391 MINI L OLJA NORDNET 943 SE0021492493 T LONG OLJA NORDNET 1090 SE0021761764 MINI L OMX SMABOLAG NORDNET 19 NO0010992076 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N50 NO0013244574 MINI L OMX OSLO 20 NORDNET N01 SE0021005980 T LONG RUSSELL2000 NORDNET F181 SE0018207128 T LONG KULTA NORDNET F170 SE0021168093 T LONG RUSSELL2000 NORDNET 132 SE0019057332 T LONG GULD NORDNET 257 SE0020985125 T LONG GULD NORDNET 345 SE0020991750 T LONG KULTA NORDNET F197 SE0021618089 MINI L GULD NORDNET 370 SE0013925393 MINI L SP500 NORDNET 49 NO0012429416 MINI L SP500 NORDNET N30 SE0021488459 T LONG SX5E NORDNET F110 SE0021172764 MINI L SP500 NORDNET 264 NO0013129833 MINI L SP500 NORDNET N119 SE0021492527 T LONG SP500 NORDNET 125 SE0021491867 MINI L SP500 NORDNET 268 NO0013206904 MINI L SP500 NORDNET N150 SE0021618485 T LONG SP500 NORDNET 127 SE0021181120 T LONG FTSE 100 NORDNET F22 SE0021502135 MINI L FTSE 100 NORDNET 84 SE0021731999 MINI L FTSE 100 NORDNET 87 SE0022074902 MINI L FTSE 100 NORDNET 94 SE0010979138 MINI L NQ100 NORDNET 20 SE0019356411 MINI L NQ100 NORDNET 304 SE0019896374 MINI L NQ100 NORDNET 314 SE0020197580 T LONG NQ100 NORDNET 232 SE0020994572 T LONG NQ100 NORDNET F295 DK0062470241 MINI L NQ100 NORDNET D129 SE0021163946 T LONG NQ100 NORDNET 251 SE0021176179 T LONG NQ100 NORDNET 256 SE0018573826 MINI L DOWJONES NORDNET 133 SE0021168069 T LONG DOWJONES NORDNET 128 NO0013082941 MINI L DOWJONES NORDNET N106 NO0013083485 MINI L DOWJONES NORDNET N107 SE0022081626 T SHRT HOPEA NORDNET F26 SE0017224215 MINI S SILVER NORDNET 332 SE0021752615 MINI S SILVER NORDNET 602 SE0021752623 MINI S SILVER NORDNET 603 SE0021755329 MINI S SILVER NORDNET 605 SE0018178758 T SHRT OLJY NORDNET F516 SE0019057985 MINI S OLJA NORDNET 567 SE0018171969 T SHRT OLJY NORDNET F505 SE0018186322 MINI S OLJA NORDNET 515 SE0018177180 T SHRT OLJY NORDNET F511 SE0018209934 MINI S PLATINUM NORDNET 59 SE0020185544 MINI S PALLADIUM NORDNET 134 SE0015227087 MINI S RUSSELL2000 NORDNET 16 SE0022067625 T SHRT KULTA NORDNET F177 SE0015227111 MINI S RUSSELL2000 NORDNET 19 DK0061644630 MINI S RUSSELL2000 NORDNET D28 SE0017104391 T SHRT SP500 NORDNET F111 NO0013087338 MINI S SP500 NORDNET N82 SE0015671292 MINI S SP500 NORDNET 108 SE0015671318 MINI S SP500 NORDNET 110 SE0015671359 MINI S SP500 NORDNET 114 NO0013122531 MINI S SP500 NORDNET N93 SE0017216203 T SHRT NQ100 NORDNET F162 SE0017216229 T SHRT NQ100 NORDNET F164 SE0021491883 MINI S NQ100 NORDNET 413 SE0017216245 T SHRT NQ100 NORDNET F166 NO0013122960 MINI S NQ100 NORDNET N104 SE0017072937 MINI S NQ100 NORDNET 196 SE0016837546 SHRT DOWJONES NORDNET F31 NO0013086637 MINI S DOWJONES NORDNET N80 For further information concerning this exchange notice, please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.