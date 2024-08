Der Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) steht allem Anschein nach ein starker Tag bevor. Vorbörslich notiert das Papier bei +8% und 26 US$. Gestern ging es nachbörslich schon bis auf 27 US$ hoch. Was steckt dahinter? Und geht es nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage jetzt wieder nachhaltig bergauf? Gute Nachrichten Das ist das, was Anleger gerne hören wollen: Der Datenanalysespezialist Palantir hat am Montagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen fürs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...