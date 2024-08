2024 geht der Jungmakler Award, der Nachwuchswettbewerb der Immobilien-, Finanz- und Versicherungsbranche, in seine 14. Runde. Nachdem in der letzten Woche die Bewerberinnen und Bewerber sich in den DigitalCastings behaupten mussten, stehen nun die Finalisten für den diesjährigen Wettbewerb fest. Die DKM rückt näher - und damit laufen auch die Motoren des Jungmakler Awards heiß. Der Nachwuchswettbewerb der Immobilien-, Finanz- und Versicherungsbranche findet 2024 zum 14. Mal statt. Vergangene Woche ...

