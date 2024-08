Es gibt ein prägnantes Zitat von Amazon-Gründer Jeff Bazos, das sich 1:1 auf Rational übertragen lässt: "Wir haben bei Amazon drei große Ideen, an denen wir seit 18 Jahren festhalten, und sie sind der Grund für unseren Erfolg: Der Kunde steht an erster Stelle. Erfinden. Und geduldig sein." Jedenfalls lebt der Anbieter von professioneller Küchentechnik ... The post Rational: Küchenhelfer mit Top-Score appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...