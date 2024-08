© Foto: Richard Drew/AP/dpa



US-Aktien verzeichneten am Montag den stärksten Einbruch seit etwa zwei Jahren. Ein beliebter Währungshandel - der sogenannte Carry-Trade - und Rezessionsängste haben die globalen Märkte erschüttert. Laut Marktteilnehmern wurde das weltweite Börsenbeben am Montag durch eine Zinserhöhung der japanischen Zentralbank am vergangenen Mittwoch ausgelöst, die die bis dahin beliebte "Carry-Trade"-Strategie unattraktiv machte. Was sind Carry-Trades? Das Konzept der Carry-Trades in Japan basiert darauf, dass Investoren Geld in einer Währung mit niedrigen Zinsen, wie dem Yen, leihen und in Währungsräumen mit höheren Zinsen, etwa den USA, der Euro-Zone oder Norwegen, investieren. Für den klassischen …