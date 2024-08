Immer mehr Unternehmen überdenken Produktionsstätten wieder in das eigene Land zu holen. Die Pandemie und geopolitische, sowie wirtschaftliche Verwerfungen haben in den letzten Jahren gezeigt, wie anfällig die Liefer- und Produktionsketten geworden sind. Reshoring - Das Rückverlagern von Produktionsstätten aus Schwellenländern zurück in die Industriestaaten - gewinnt immer mehr an Bedeutung. Was uns in Zukunft diesbezüglich erwartet, welche politischen Veränderungen eine Rolle spielen und welche Anlagemöglichkeiten sich diesbezüglich anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Patrick Kesselhut, Societe Generale.