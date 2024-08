Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) haben auch Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Microsoft. Laut einer aktuellen Umfrage nutzen bereits 21,5 Prozent der Büroangestellten in deutschen Unternehmen KI-Tools mindestens wöchentlich bei ihrer Arbeit. Besonders im Bereich des Zeitmanagements und der Produktivität zeigen sich positive Effekte: Knapp ein Viertel der Befragten berichtet von Verbesserungen in diesen Bereichen. Diese Entwicklung könnte sich positiv auf die Nachfrage nach Microsoft-Produkten auswirken, da das Unternehmen stark in KI-Lösungen investiert.

Expertenstatus durch Microsoft-Partnerschaften

Gleichzeitig verstärkt Microsoft seine Position im Markt durch strategische Partnerschaften. Unternehmen wie Helixstorm, die kürzlich als Azure Infrastructure Solutions Partner und Modern Work Solutions Partner ausgezeichnet wurden, tragen dazu bei, die Expertise und Reichweite von Microsoft-Technologien zu erweitern. Diese Kooperationen ermöglichen es Microsoft, seine Cloud- und Produktivitätslösungen effektiver zu vertreiben und könnten somit das Wachstum des Unternehmens weiter ankurbeln.

