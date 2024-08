Wien (www.fondscheck.de) - Das Multi-Family-Office Finvia mit Sitz in Frankfurt am Main strukturiert die Führungsetage der Holding erneut um, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem Mitgründer und Co-CEO Torsten Murke im März in den Beirat gewechselt sei, verlasse jetzt Finvia-Chef Michael Jänsch das Unternehmen. ...

