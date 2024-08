Wien (www.fondscheck.de) - Abrdn Investments Deutschland gibt die Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern für den Wholesale-Bereich bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Chris Thiere werde das Team ab dem 5. August 2024 als Associate Director Business Development verstärken und direkt an Pascale-Céline Cadix, Head of Wholesale Business Development Germany & Austria, berichten. Mareile Christin Bück werde zum 1. September 2024 bei Abrdn als Distribution Support Manager starten und damit das Wholesale-Team für den deutschen und österreichischen Markt vervollständigen. ...

