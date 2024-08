Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute die Veröffentlichung eines neuen Berichts "A Playbook for Crafting AI Strategy" bekannt, der in Zusammenarbeit mit MIT Technology Review Insights erstellt wurde. Diese umfassende Studie, die eine weltweite Umfrage unter Führungskräften aus der C-Suite und dem Bereich Daten sowie ausführliche Interviews mit Führungskräften aus der Wirtschaft zum Thema Daten und KI umfasst, beleuchtet den aktuellen Stand der Einführung von KI in Unternehmen und bietet umsetzbare Strategien für die Navigation durch die transformative Landschaft der künstlichen Intelligenz.

Während sich Unternehmen mit ehrgeizigen KI-Prognosen auseinandersetzen wie z. B. der Prognose von PwC, dass KI bis 2030 erstaunliche 15,7 Billionen Dollar zum globalen BIP beitragen könnte1 bleiben große Hürden auf dem Weg von Pilotprojekten zum unternehmensweiten Einsatz. So nutzten im Jahr 2024 nur 5,4 der US-Unternehmen KI, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu produzieren2, was bedeutet, dass dringend strategische und organisatorische Veränderungen erforderlich sind, um KI effektiv zu nutzen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts zeigen die folgenden Trends und Herausforderungen:

KI-Ambitionen sind beträchtlich, aber nur wenige sind über Piloten hinausgewachsen. Ganze 95 der befragten Unternehmen nutzen bereits KI und 99 erwarten dies für die Zukunft. Aber nur wenige Organisationen sind über Pilotprojekte hinausgekommen: 76 haben KI in nur einem bis drei Anwendungsfällen eingesetzt. Da die Hälfte der Unternehmen davon ausgeht, dass sie KI innerhalb von zwei Jahren in allen Geschäftsbereichen vollständig einsetzen werden, ist dieses Jahr entscheidend für die Schaffung der Grundlagen für unternehmensweite KI.

Ganze 95 der befragten Unternehmen nutzen bereits KI und 99 erwarten dies für die Zukunft. Aber nur wenige Organisationen sind über Pilotprojekte hinausgekommen: 76 haben KI in nur einem bis drei Anwendungsfällen eingesetzt. Da die Hälfte der Unternehmen davon ausgeht, dass sie KI innerhalb von zwei Jahren in allen Geschäftsbereichen vollständig einsetzen werden, ist dieses Jahr entscheidend für die Schaffung der Grundlagen für unternehmensweite KI. Die Ausgaben für die KI-Bereitschaft werden voraussichtlich deutlich steigen. Insgesamt sind die KI-Ausgaben in den Jahren 2022 und 2023 bei den meisten Unternehmen bescheiden oder stagnieren, nur eines von vier erhöht seine Ausgaben um mehr als ein Viertel. Das wird sich 2024 ändern. Neun von zehn Befragten erwarten, dass sie ihre KI-Ausgaben für die Datenbereitstellung (einschließlich Plattformmodernisierung, Cloud-Migration und Datenqualität) und für angrenzende Bereiche wie Strategie, Kulturwandel und Geschäftsmodelle erhöhen werden. Vier von zehn erwarten eine Erhöhung der Ausgaben um 10 bis 24 %, und ein Drittel erwartet eine Erhöhung der Ausgaben um 25 bis 49 %.

Insgesamt sind die KI-Ausgaben in den Jahren 2022 und 2023 bei den meisten Unternehmen bescheiden oder stagnieren, nur eines von vier erhöht seine Ausgaben um mehr als ein Viertel. Das wird sich 2024 ändern. Neun von zehn Befragten erwarten, dass sie ihre KI-Ausgaben für die Datenbereitstellung (einschließlich Plattformmodernisierung, Cloud-Migration und Datenqualität) und für angrenzende Bereiche wie Strategie, Kulturwandel und Geschäftsmodelle erhöhen werden. Vier von zehn erwarten eine Erhöhung der Ausgaben um 10 bis 24 %, und ein Drittel erwartet eine Erhöhung der Ausgaben um 25 bis 49 %. Datenliquidität ist eines der wichtigsten Attribute für den Einsatz von KI. Die Fähigkeit, nahtlos auf Daten aus verschiedenen Quellen zuzugreifen, sie zu kombinieren und zu analysieren, ermöglicht es Unternehmen, relevante Informationen zu extrahieren und sie effektiv auf bestimmte Geschäftsszenarien anzuwenden. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, riesige Datenbestände zu durchsuchen, da die Daten bereits kuratiert und auf die jeweilige Aufgabe zugeschnitten sind.

Die Fähigkeit, nahtlos auf Daten aus verschiedenen Quellen zuzugreifen, sie zu kombinieren und zu analysieren, ermöglicht es Unternehmen, relevante Informationen zu extrahieren und sie effektiv auf bestimmte Geschäftsszenarien anzuwenden. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, riesige Datenbestände zu durchsuchen, da die Daten bereits kuratiert und auf die jeweilige Aufgabe zugeschnitten sind. Die Datenqualität ist eine große Einschränkung für den Einsatz von KI. Die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Datenqualität das größte Hindernis bei der Bereitstellung von Daten darstellt. Dies gilt insbesondere für größere Unternehmen mit mehr Daten und erheblichen Investitionen in die alte IT-Infrastruktur. Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Mrd. USD geben am häufigsten sowohl die Datenqualität als auch die Dateninfrastruktur als Hindernis an. Das deutet darauf hin, dass Unternehmen, die über größere Datenbestände verfügen, das Problem wesentlich schwerer haben.

Die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Datenqualität das größte Hindernis bei der Bereitstellung von Daten darstellt. Dies gilt insbesondere für größere Unternehmen mit mehr Daten und erheblichen Investitionen in die alte IT-Infrastruktur. Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Mrd. USD geben am häufigsten sowohl die Datenqualität als auch die Dateninfrastruktur als Hindernis an. Das deutet darauf hin, dass Unternehmen, die über größere Datenbestände verfügen, das Problem wesentlich schwerer haben. Unternehmen stürzen sich nicht auf KI. Nahezu alle Unternehmen (98 %) sind bereit, auf den Einsatz von KI zu verzichten, wenn dadurch gewährleistet ist, dass sie die KI sicher und geschützt einsetzen können. Governance, Sicherheit und Datenschutz sind die größten Bremsen für die Geschwindigkeit der KI-Einführung, die von 45 der Befragten (und sogar 65 der Befragten aus den größten Unternehmen) genannt werden.

"Im Laufe des letzten Jahres haben die Unternehmen die Macht und das Potenzial von KI erkannt", sagt Matt McLarty, CTO bei Boomi. "In diesem Jahr wollen diese Unternehmen von kleinen Pilotprojekten zum unternehmensweiten Einsatz von KI in großem Maßstab übergehen."

"A Playbook for Crafting AI Strategy" kann Ihnen bei den nächsten Schritten einer KI-Reise behilflich sein und bietet die folgenden Prinzipien als Anleitung:

Dies ist ein entscheidendes Jahr für den Aufbau von KI-Grundlagen. Unternehmen, die ehrgeizige kurzfristige KI-Ziele anstreben, stellen fest, dass die richtige Datengrundlage entscheidend ist. Unternehmen verdoppeln ihre Investitionen in Datenqualität, Datenliquidität und IT-Infrastruktur.

Unternehmen, die ehrgeizige kurzfristige KI-Ziele anstreben, stellen fest, dass die richtige Datengrundlage entscheidend ist. Unternehmen verdoppeln ihre Investitionen in Datenqualität, Datenliquidität und IT-Infrastruktur. Die KI-Anwendungsfälle mit dem größten Nutzen führen zu gezielten, geschäftsspezifischen Ergebnissen. Obwohl generative KI-Anwendungsfälle für allgemeine Zwecke immer einfacher zu implementieren sind, stehen sie Wettbewerbern und Kunden gleichermaßen zur Verfügung. Die wertvollsten Anwendungsfälle sind diejenigen, die einzigartige Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen schaffen.

Obwohl generative KI-Anwendungsfälle für allgemeine Zwecke immer einfacher zu implementieren sind, stehen sie Wettbewerbern und Kunden gleichermaßen zur Verfügung. Die wertvollsten Anwendungsfälle sind diejenigen, die einzigartige Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen schaffen. Finanzielle Überlegungen und Partnerschaften sind entscheidend. In diesem Jahr müssen die Kosten der KI von GPUs über qualifizierte Talente bis hin zum Energieverbrauch berücksichtigt werden, und es muss ein realistischer Ansatz zur Messung des ROI der KI entwickelt werden. Da nur wenige Unternehmen in Sachen KI einen Alleingang wagen werden, werden Entscheidungen über die richtigen Partner, Anbieter und Tools für die Zukunft der meisten Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein.

In diesem Jahr müssen die Kosten der KI von GPUs über qualifizierte Talente bis hin zum Energieverbrauch berücksichtigt werden, und es muss ein realistischer Ansatz zur Messung des ROI der KI entwickelt werden. Da nur wenige Unternehmen in Sachen KI einen Alleingang wagen werden, werden Entscheidungen über die richtigen Partner, Anbieter und Tools für die Zukunft der meisten Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein. Die Geschwindigkeit der Einführung von KI wird durch eine realistische Einschätzung ihrer Risiken gedämpft. Unternehmen sind zu Recht vorsichtig, was die Risiken eines unbedachten Einsatzes von KI angeht, und im Grunde sind sich alle einig, dass bei der Skalierung von KI Vorsicht besser ist als ein First-Mover-Vorteil. Ein sich abzeichnendes regulatorisches Umfeld und ein besseres Verständnis dafür, wie die Risiken der KI gemindert werden können, sollten die Einführung beschleunigen.

"Der größte Faktor, der die Implementierung von KI behindert, ist, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll", sagt Matt McLarty, CTO bei Boomi. "Sie müssen kein Experte darin sein, wie man generative KI erstellt, um von der generativen KI zu profitieren. Da Unternehmen versuchen, das transformative Potenzial von KI zu nutzen, dient unser Bericht als wichtiges Handbuch, das Führungskräfte durch die Komplexität der KI-Strategieformulierung führt."

Laden Sie den vollständigen Bericht "A Playbook for Crafting AI Strategy" herunter.

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten.

