Die Nvidia-Aktie steht im Fokus der Anleger, nachdem Berichte über umstrittene Praktiken beim KI-Training und eine Kaufempfehlung der Bank of America die Runde machten. Der Grafikkartenhersteller soll für seine KI-Entwicklung auf eine Vielzahl von Internet-Inhalten, darunter Videos von YouTube und Netflix, zurückgegriffen haben. Diese Vorgehensweise könnte rechtliche und ethische Fragen aufwerfen und möglicherweise Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens haben.

Analysten sehen Kaufgelegenheit

Trotz des jüngsten Kursrückgangs bleibt die Stimmung für Nvidia nicht durchweg negativ. Die Bank of America hat in einem aktuellen Forschungsbericht eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen. Die Experten sehen in der derzeitigen Kursschwäche eine attraktive Einstiegschance für Investoren. Mit Spannung werden nun die für den 28. August angekündigten Finanzergebnisse erwartet, die weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung des KI-Giganten geben könnten.

Nvidia Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...