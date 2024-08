Schwechat/Berlin (ots) -Als erster Anbieter konnte RISE die Zulassung des RISE TI-Gateway erlangen und startet umgehend mit der kontrollierten Inbetriebnahme sowie dem anschließenden Rollout.Als erster Anbieter im Markt erhält der Technologie-Hersteller RISE (Research Industrial Systems Engineering) die Zulassung der gematik für das RISE TI-Gateway. Nachdem bereits einige Nutzergruppen das RISE TI-Gateway erfolgreich im Friendly User Test testen konnten, kann nun die Umstellung mittels kontrollierter Inbetriebnahme auf den Produktivbetrieb erfolgen.Mit der Zulassung des RISE TI-Gateways steht Leistungserbringern wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Zahnarzt- und Arztpraxen, Physiotherapeuten sowie Hebammen ab sofort eine zukunftsfähige, einfache und stabile Möglichkeit zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) bereit.Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE, betont die Bedeutung dieser Zulassung: "Wir freuen uns, dass wir die Zulassung für unser RISE TI-Gateway als erster Hersteller erhalten haben. Das RISE TI-Gateway ist die neuste und modernste Möglichkeit zur Anbindung an die TI. Das wird für Leistungserbringer von immensem Vorteil sein und auch mobile Nutzergruppen werden hiervon profitieren. Als Technologiehersteller sind wir stolz in einem weiteren Bereich der Telematikinfrastruktur als Innovator eine neue Lösung an den Start zu bringen. Unser Ziel ist es, Leistungserbringern die Anbindung an die TI so einfach wie möglich zu machen, damit sie sich auf die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten fokussieren können."TI-Gateway ersetzt bisher benötigte Konnektoren vor Ort und erleichtert Leistungsbringern die Anbindung an die TelematikinfrastrukturDas RISE TI-Gateway ermöglicht eine moderne, softwarebasierte Anbindung an die Telematikinfrastruktur - ohne zusätzliche hardwarebasierte Konnektoren vor Ort. Der Konnektor und damit neu der Highspeed-Konnektor (HSK) verlagert sich ins Rechenzentrum und Wartung sowie Betrieb werden vom Anbieter übernommen. Leistungserbringer werden mittels Zugangsmodul mit dem RISE Highspeed-Konnektor verbunden. Der RISE HSK verfügt über eine stabile und redundante Verbindung mittels sicherem zentralem Zugangspunkt (SZZP) an die TI. Die flexible und skalierbare Infrastruktur des RISE TI-Gateways bildet die Grundlage für zukünftige Entwicklungen und Innovationen im Gesundheitswesen, wodurch weitere TI-Services problemlos an die Einrichtung angebunden werden können, ohne dass dafür weitere Hardware oder Software notwendig ist.Leistungserbringer profitieren von der neuen Generation der Anbindung an die TIZukünftig werden Leistungserbringer durch die Anbindung an die TI über das RISE TI-Gateway entlastet. Durch die Nutzung von Highspeed-Konnektoren in sicheren Rechenzentren wird die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit erhöht. Es ermöglicht den Zugriff auf digitale Gesundheitsdienste wie das E-Rezept sowie die elektronische Patientenakte und reduziert den Bedarf an Kartenterminals. In weiteren Ausbaustufen wird die sichere Ablage von Organisationsidentitäten und Praxisausweisen unterstützt, wodurch auch die Nutzung der Chipkarten (SMC-Bs) in den Praxen entfällt. Die flexible Architektur erleichtert die Skalierbarkeit und Anpassung an zukünftige Anforderungen, während die Integration von Konfigurations- und Applikationsmöglichkeiten eine effiziente Nutzung der TI-Dienste sicherstellt.Weitere Informationen zum RISE TI-Gateway finden Sie unter: RISE TI-Gateway (https://ti-gateway.de/)Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV Kunden mit der ePA Technologie und föderierten IDPs aus.RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.comPressekontakt:Pressekontakt RISE:Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbHClaire PipperInvalidenstraße 11310115 BerlinTel.: +49 30 330 833 20 222Mail: presse@rise-world.comOriginal-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130294/5838528