Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Exchange Traded Fund von First Trust über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust US Momentum UCITS ETF (ISIN IE000CY30YV9/ WKN A40CPJ) bilde die Wertentwicklung des iNDEX US Momentum Index ab. Der Referenzindex bestehe derzeit aus 180 Unternehmen mit dem höchsten Momentum-Ranking aus über 750 der größten börsennotierten Unternehmen in den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...