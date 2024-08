© Foto: DALL*E



JPMorgans Trading Desk ist bereits optimistisch und sagt, dass die Rotation aus dem Technologiesektor "größtenteils abgeschlossen" sei und der Markt "kurz vor" einer taktischen Gelegenheit stehe, den Dip zu kaufen.Die Aktienkäufe von Privatanlegern hätten sich schnell verlangsamt, die Positionierung von trendfolgenden Rohstoffhandelsberatern sei in allen Aktienregionen stark zurückgegangen und Hedgefonds waren Nettoverkäufer von US-Aktien, schreibt das Team von JPMorgan. "Insgesamt glauben wir, dass wir uns einer taktischen Kaufgelegenheit nähern, und unser Tactical Positioning Monitor könnte in den nächsten Tagen weiter fallen", so John Schlegel, JPMorgans Head of Positioning Intelligence. …