Nach Zusammenbruch am Kryptomarkt: Das müssen Anleger jetzt wissen

In den letzten 24 Stunden ist der Kryptomarkt massiv zusammen gebrochen. Doch was ist eigentlich passiert? Die Ursache dafür liegt nicht am Kryptomarkt selbst. Die Situation am Kryptomarkt entstand durch eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ). Diese hatte nach 17 Jahren ohne Zinserhöhung den Leitzins nun zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres erhöht. Die erste Erhöhung erfolgte im März 2024, womit die Negativzinszeiten in Japan Geschichte waren. Die zweite Erhöhung kam unerwartet vergangene Woche 2024.

In Reaktion auf die Erhöhung des Leitzinses stieg der Wert des Yen gegenüber dem USD. Die japanischen Trader nutzten über Jahre den Vorteil aus, sich günstige Kredite zu besorgen, um das Geld dann in USD zu tauschen und damit an den amerikanischen Börsen zu spekulieren. Ihnen wurde, dann mit der Erhöhung des Leitzinses ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das erzeugte massiven Verkaufsdruck bei den Tradern.

Diese sahen sich gezwungen, ihre Positionen zu liquidieren. Und damit begann die Abwärtsspirale, die auch den Kryptomarkt in Mitleidenschaft gezogen hat. Der Bitcoin verlor laut TradingView bis zu 19 % während andere Kryptowährungen wie Ethereum (-25 %) und Solana (-23 %) noch härter getroffen wurden.

Welche Chancen ergeben sich aus dieser Situation?

Experten sind sich bisher uneinig: Einerseits hätte der niedrige Bitcoin-Kurs zum Nachkaufen anregen können. Andererseits ist ein weiterer Crash auch nicht ausgeschlossen. Mittlerweile haben sich vor allem Altcoins ziemlich erholen können.

Zum anderen gibt es aber auch weitere Möglichkeiten, die vielversprechend sind. Hierzu zählen beispielsweise neue Projekte, welche noch nicht an einer zentralen Börse gelistet sind. In diesem Bereich gibt es viele schwarze Schafe. Umso wichtiger ist es, neue Projekte in Ruhe zu analysieren. Hilfreich kann beispielsweise ein Audit sein.

Die richtigen Projekte können nachhaltige Veränderungen im Kryptospace herbeiführen. Experten sind der Meinung, dass vor allem Projekte, die bestehende Probleme angehen, ein besonders hohes Potenzial haben, Gewinne zu erzielen.

Pepe Unchained: Die Revolution der Memecoins mit Layer-2-Technologie

Pepe Unchained zieht aktuell mit seiner Layer-2-Technologie viele Investoren an. Dieser neue Memecoin hat schon über 7,3 Millionen Dollar eingesammelt im Presale.

Mehr erfahren über Pepe Unchained

Die hauseigene Blockchain ist eine Erweiterung für die Ethereum Blockchain und sorgt dafür, dass die Transaktionen deutlich günstiger und zusätzlich auch bis zu 100-mal schneller werden. Das Herzstück des ganzen ist der $PEPU Token, welcher Staking-Belohnungen in Höhe von 265 % verspricht. Das ist deutlich mehr als die möglichen 3-4 %, die es bei Ethereum zu holen gibt.

Die hohen Staking-Rewards machen Pepe Unchained besonders attraktiv für Investoren, die passives Einkommen mit ihrem Investment erzielen möchten. Laut Analysten hat der PEPU-Token das Potenzial, der bessere Pepe Memecoin zu werden.

Pepe Unchained kaufen