NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem jüngsten Kursrutsch einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Dienstag in der ersten Handelsstunde 0,90 Prozent auf 39.051,53 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,12 Prozent auf 5.244,23 Punkte bergauf - er hatte zum Wochenbeginn den größten Tagesverlust seit fast zwei Jahren erlitten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,92 Prozent auf 18.059,42 Zähler zu.

"Die Investoren in New York blieben trotz der Börsenturbulenzen rund um den Globus und der Tatsache, dass die Stimmung mittlerweile in einem extrem ängstlichen Bereich angelangt ist, gelassen und haben Ruhe bewahrt", kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets die vortags zwar erneut sehr schwachen, aber am Ende von ihren Tiefständen erholten Aktienkurse in New York. "Einige der fallenden Messer sind am Boden angekommen", ergänzte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Zudem hätten ein paar Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed die Nerven der Anleger etwas beruhigt./gl/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711