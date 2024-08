Uber Technologies, Inc. verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen beeindruckenden Anstieg der Finanzkennzahlen. Der Umsatz kletterte um 15,9% auf 10,7 Milliarden US-Dollar, was die Analystenschätzungen von 10,57 Milliarden US-Dollar übertraf. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,47 US-Dollar, deutlich über den erwarteten 0,31 US-Dollar. Diese starke Performance führte zu einem Anstieg der Uber-Aktie um 6,1% auf 62,05 USD im New Yorker Handel.

Wachstum in Kernbereichen

Die positiven Ergebnisse spiegelten sich in allen Geschäftsbereichen wider. Der Mobilitätssektor verzeichnete einen Umsatzanstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr, während der Lieferservice um 8% zulegte. Besonders hervorzuheben ist das bereinigte EBITDA, das um 71% auf 1,57 Milliarden US-Dollar stieg. Diese Zahlen unterstreichen Ubers robustes Wachstum und verbesserte Profitabilität, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unternehmens stärkt.

