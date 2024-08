© Foto: Christoph Dernbach/dpa



Der Fahrdienstleister hat am Dienstag die Erwartungen der Wall Street für den Umsatz und den Kerngewinn im zweiten Quartal übertroffen. Die Aktie legt am Mittwoch gut 8 Prozent zu.Die robuste Nachfrage nach Fahrdiensten und Essenslieferungen trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei und ließ die Uber-Aktie nach Handelsstart mit einem Plus von fast 8 Prozent durchstarten Mit der Rückkehr vieler Menschen in die Büros und einem vermehrten Ausgangsverhalten hat die Nachfrage nach Fahrdiensten in den letzten Monaten zugenommen. Davon profitieren Unternehmen wie Uber und der Konkurrent Lyft. Ubers Umsatz stieg im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 10,70 Milliarden US-Dollar, während die Bruttobuchungen …