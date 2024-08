FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Die Lage an den Finanzmärkten hat sich nach den Turbulenzen am Vortag beruhigt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 135,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,17 Prozent.

Rezessionssorgen in den USA und starke Aktienkursverluste insbesondere in Japan hatten am Montag die Anleihen vorübergehend beflügelt. "Eine Stabilisierung hatte bereits eingesetzt, nachdem US-Daten Zweifel an der unmittelbar drohenden tiefen Rezession in den Vereinigten Staaten aufkommen ließen", schreibt Christoph Rieger, Anleiheexperte bei der Commerzbank. Am Montag hatte sich in den USA der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. "Die Märkte sind noch nicht über den Berg, aber zumindest die Anzeichen aus Japan sind ermutigend", so Rieger. Auch in den USA erholten sich die Anleihemärkte am Dienstag zu Handelsbeginn.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen uneinheitlich aus. So sind die Einzelhandelsumsätze im Juni stärker als erwartet gesunken. In Deutschland sind hingegen die Auftragseingänge der Industrie im Juni deutlicher gestiegen als prognostiziert. "Es gibt sie noch, die guten Nachrichten", kommentierte Volkswirt Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Aber im aktuell dunkelgrauen Mosaik der Konjunkturzahlen ist das jetzt bloß ein einzelnes hellgrünes Steinchen." Der Abwärtstrend sei noch nicht gebrochen, so Niklasch./jsl/he