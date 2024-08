Die Video-Hosting-Plattform Vimeo verzeichnete im zweiten Quartal 2024 ein moderates Umsatzwachstum von 2%. Besonders hervorzuheben ist dabei der Vimeo Enterprise-Bereich, der mit einem Zuwachs von 55% glänzte. Das Unternehmen generierte einen freien Cashflow von 20 Millionen Dollar und beendete das Quartal mit 311 Millionen Dollar an Barmitteln. Trotz einer Reduzierung der Marketingausgaben um 50% plant Vimeo, in der zweiten Jahreshälfte verstärkt in Wachstumschancen zu investieren, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz und Workflow-Automatisierung.

Strategische Ausrichtung und Finanzkennzahlen

Die Unternehmensführung betont die Bedeutung von Vimeo als sicherer Ort für Videoinhalte, insbesondere angesichts der wachsenden Nachfrage nach vertrauenswürdigen Plattformen im Unternehmenssektor. Mit einer robusten Bruttomarge von 78,2% und einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum [...]

