Die Aktie des Autozulieferers Continental (WKN: 543900) verbessert sich am Dienstag um +1,4% und steht aktuell bei 54,20 €. Von der gestrigen Meldung über eine Aufteilung des Konzerns konnte die Aktie kaum profitieren. Seit Jahresanfang beträgt der Kursrückgang rund -30%. Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Aufteilung geplant Was lange gefordert wurde, soll jetzt in die Tat umgesetzt werden. Der Konzern besteht aus den drei Teilen: Tires, ContiTech und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...