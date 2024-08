Der globale IT-Dienstleister FPT Software und das aufstrebende Softwareunternehmen IdeatoLife sind vor kurzem eine strategische Partnerschaft eingegangen, um Onex Studio, eine Plattform für Hyperautomatisierung und KI-gestützte Softwareentwicklung, zu fördern. Die Zusammenarbeit wird die Vision von FPT Software unterstützen, die digitale Transformation für seine Kunden weltweit zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf den Bereichen Fintech und E-Commerce liegt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240805070504/de/

(Graphic: Business Wire)

Im Rahmen der Partnerschaft wird Onex Studio zunächst in die Serviceangebote und potenziellen Projekte von FPT Software integriert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf fortschrittlichen Technologien wie Hyperautomatisierung und intelligenter Automatisierung, um Unternehmen eine optimale Entwicklerproduktivität und einen optimalen Softwareentwicklungszyklus zu ermöglichen. Durch die Nutzung der umfassenden globalen Präsenz und Expertise von FPT Software planen beide Seiten außerdem, Onex Studio einem breiteren Publikum im Nahen Osten und weltweit zugänglich zu machen, insbesondere in den Bereichen Fintech, DeepTech und E-Commerce.

Onex Studio ist die jüngste Ergänzung der IdeatoLife-Lösungssuite und bietet eine intuitive und nahtlose Umgebung für die Produkterstellung, mit der sich hochwertige Anwendungen schneller und effizienter erstellen lassen. Die Plattform bietet eine Reihe leistungsstarker Funktionen und Tools, darunter eine vereinfachte Projekterstellung, KI-gestützte Projektstandardisierung, optimierte Datenmodellierung, Wiederverwendbarkeit von Code und die Bereitstellung mit nur einem Klick über serverlose Microservices, Container und Kubernetes. Dank dieser Funktionen können sich die Entwickler auf Innovationen konzentrieren, während Onex die Infrastruktur und Bereitstellung mit hoher Konsistenz, Sicherheit und Skalierbarkeit übernimmt.

"Wir haben bereits Tausende von digitalen Transformationsprojekten durchgeführt und sehen in der Hyperautomatisierung einen der wichtigsten Wegbereiter für optimierte End-to-End-Prozesse, operative Exzellenz und Sicherheit. Die Integration von Onex Studio in unser Angebot ist Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, unseren Kunden auf der ganzen Welt eine bahnbrechende Transformation mit mehr Vertrauen, Geschwindigkeit und Agilität zu ermöglichen", so Frank Bignone, VP und Director of Digital Transformation bei FPT Software.

Mit über 20 Jahren Erfahrung und einer Erfolgsbilanz kontinuierlicher Partnerschaften mit globalen Tech-Giganten wie Microsoft, SAP, Google Cloud und Amazon Web Services (AWS) hat sich FPT Software als zuverlässiger Partner für die digitale Transformation etabliert. Insbesondere die Hyperautomation-Suite mit Full-Service-Support und End-to-End-Lösungen ebnet Unternehmen einen zugänglichen und kosteneffizienten Weg, um mit einer sicheren und effektiven Automatisierung ihrer Abläufe ein herausragendes Wachstum zu erzielen. Die Hyperautomatisierungslösung des IT-Unternehmens wurde in Branchenstudien von führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen wie Gartner, Forrester und IDC sowie bei Branchenauszeichnungen wie den Globee Awards for Technology durchweg anerkannt.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

Über Onex by IdeatoLife

Onex ist eine Hyper-Automatisierungsplattform, die von IdeatoLife, einem KI-Venture- und Dienstleistungslabor mit Sitz in Dubai, entwickelt wurde. IdeatoLife hat sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Software mit Schwerpunkt auf generativer KI spezialisiert, um den wachsenden Technologiebedarf in der MENAT-Region zu decken. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Spitzentechnologien hat sich IdeatoLife als einer der Hauptakteure in der Technologiebranche etabliert.

Die Kunden von IdeatoLife reichen von Startups, die schnelle Innovationen anstreben, bis hin zu großen Unternehmen, die ihre Abläufe durch Automatisierung und KI-gesteuerte Lösungen optimieren und skalieren wollen. IdeatoLife ist bestrebt, an der Spitze der technologischen Innovation zu bleiben. Wir erforschen ständig neue Technologien und Methoden, wobei wir den Schwerpunkt auf generative KI legen, um intelligente, anpassungsfähige Lösungen zu entwickeln, die Effizienz und Wachstum für unsere Kunden fördern. Mit seinem Sitz in Dubai ist IdeatoLife ideal aufgestellt, um den wachsenden Technologiebedarf der MENAT-Region zu decken und sich als zuverlässiger Partner für Unternehmen zu etablieren, die Hyperautomatisierung und KI nutzen wollen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240805070504/de/

Contacts:

Mai Duong (Frau)

FPT Software

PR Manager

MCP.PR@fpt.com