Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

IM00BN2RD444 Challenger Energy Group PLC 06.08.2024 IM00BPLZ1D89 Challenger Energy Group PLC 07.08.2024 Tausch 50:1

KYG2091K1206 Century Sunshine Group Holdings Ltd. 06.08.2024 KYG2091K1388 Century Sunshine Group Holdings Ltd. 07.08.2024 Tausch 40:1