Seit November letzten Jahres waren die Märkte kaum zu bremsen. Es ging immer und immer mehr bergauf. Doch damit ist nun Schluss - und zwar an praktisch allen Fronten. Was steckt dahinter? Und der Anleger fragt sich natürlich: Was nun? Ein bisschen Optimismus tut gut. Das dachten sich Investoren wohl in den letzten Monaten. Wenn wir ehrlich sind, dachte man es sich an den Aktienmärkten seit November 2023, als die Jahresendrally einsetzte - und zu Anfang des nun nicht mehr ganz so neuen Jahres bis ...

