FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Präzisierung der Prognose durch den Flughafenbetreiber sei vor allem auf den Hauptkunden Lufthansa am Flughafen Frankfurt zuru?ckzufu?hren, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser habe mit operativen Herausforderungen zu kämpfen und dämpfe die dortigen Wachstumsaussichten./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 16:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 16:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303