Tagesausblick für 07.08.: DAX mit Mini-Rebound. Vier DAX-Konzerne legen Zahlen vor.

Durchatmen nach dem gestrigen Ausverkauf - Entwarnung gibt es jedoch noch nicht. Rund um den Globus konnten sich die führenden Aktienbarometer nach dem gestrigen Kurssturz erholen. Japans Nikkei225® zog kräftig an. Auch die US-Indizes starteten freundlich. Beim DAX® zeigte sich jedoch weiterhin eine hohe Nervosität. Der Leitindex pendelte zwischen 17.233 und 17.505 Punkten und schloss schließlich bei rund 17.400 Punkten. Abgeschüttelt ist der Sell-off also noch längst nicht.

An den Anleihemärkten blieb es heute weitgehend ruhig. Die Renditen stabilisierten sich im Bereich des mehrmonatigen Tiefststands. Dabei schloss die Rendite für die 10-jährige Bundesanleihe bei rund 2,15 Prozent und die Rendite für vergleichbare US-Papiere bei rund 3,83 Prozent. Nach den starken Schwankungen von gestern pendelte sich der Goldpreis heute bei 2.400 USD ein. Deutlich freundlich präsentierten sich die Notierungen von Palladium und Platin. Bei beiden Edelmetallen ist dennoch der Abwärtstrend noch intakt. Am Ölmarkt haben es die Bullen weiterhin schwer. Weder von der Angebots- noch von der Nachfrageseite gibt es aktuell Impulse für eine nachhaltige Erholung. Bullen wie Bären beobachten die Entwicklungen im Nahen Osten.

Unternehmen im Fokus

Bayer verbuchte im abgelaufenen Quartal einen leichten Umsatzanstieg. Das bereinigte EBITDA gab jedoch zweistellig nach. Nach einem freundlichen Handelsauftakt drehte die Aktie deutlich ins Minus. Carl Zeiss Meditec musste in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Gewinneinbruch hinnehmen. Das Management sieht dennoch erste Anzeichen, dass sich die Lage allmählich stabilisiert. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursplus. Erste Kaufsignale dürften sich jedoch frühestens oberhalb von EUR 65 zeigen. Gestern ging die Meldung von Continental über den geplanten Börsengang der Automotive-Sparte etwas unter. Heute zog die Aktie zunächst deutlich an. Siemens Energy legte vor Veröffentlichung der Geschäftszahlen zu. Konkurrent GE Vernova meldete Ende Juli überraschend gute Zahlen. Kann Siemens Energy nachziehen? Der Großküchenhersteller Rational öffnete die Bücher. Das Zahlenwerk kam bei den Investoren gut an und sorgte für einen Sprung an die 800 Euromarke. Der Umsatz bei Zalando legte im zweiten Quartal erneut leicht zu. Der Gewinn sprang dabei kräftig nach oben. Die Aktie konnte die anfänglichen Kursgewinne jedoch nicht halten und schloss im Bereich des gestrigen Tiefs.

Morgen werden unter anderem Beiersdorf, Commerzbank, Continental, GEA Group, Novo Nordisk, Puma, Siemens Energy, Sixt, Süss MicroTec und Walt Disney Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-Trade

Germany-Trade

Germany-Industrial production

ECB's Rehn gives opening speech at Bank of Finland semina

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.424/17.980/18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282 Punkte Der DAX® pendelte im Tagesverlauf in einer vergleichsweise breiten Range zwischen 17.233 und 17.505 Punkten. Zum Handelsschluss setzte sich der Leitindex allerdings bei 17.400 Punkten und damit oberhalb der 61,8%-Retracementlinie fest. Die vielbeachtete 200-Tage-Durchschnittslinie bei 17.424 Punkten konnte jedoch noch nicht nachhaltig überwunden werden. Gelingt dies, könnten möglicherweise neue Kaufimpulse den Index in Richtung 17.980 Punkte treiben. Die kurzfristigen RSI- und MACD-Indikatoren zeigen jedoch noch keine Wende an. Kippt der Index unter 17.282 Punkte droht eine Konsolidierung bis 16.785 oder gar 16.288 Punkten. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 19.04.2023 - 06.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.08.2019 - 06.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 130,76* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 139,34** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 128,60*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 7,69 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 6,89* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 4,14* 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 5,60* 16.600 19.000 25.10.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.08.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.