Die Siemens-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,8 Prozent auf 153,86 Euro. Trotz des aktuellen Abwärtstrends zeigen sich Analysten optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 201,30 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Die Aktie befindet sich derzeit 18,47 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 188,88 Euro, das am 13. Mai 2024 erreicht wurde.

Dividendenaussichten und Gewinnprognose

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 4,95 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 4,70 Euro des Vorjahres darstellt. Bezüglich des Gewinns pro Aktie (EPS) gehen Analysten für 2024 von 10,43 Euro aus. Diese Prognosen unterstreichen die solide finanzielle Position von Siemens trotz der jüngsten Kursschwankungen und deuten auf [...]

