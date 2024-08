DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Erholungsansatz bleibt aus

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag vielen europäischen Pendants hinterhergehinkt. Verbreitet waren nach den vorangegangen kräftigen Verlusten an den Börsen zumindest Erholungsansätze zu beobachten. Der Leitindex in Zürich machte da nicht mit. Er startete behauptet und gab im Verlauf des Handels nach. Am Ende schloss er 0,3 Prozent tiefer mit 11.510 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schlossen UBS und Partners Group. Umgesetzt wurden 26,17 (Montag: 37,67) Millionen Aktien.

Klarer Tagesgewinner im SMI waren Sonova mit einem Plus von 6 Prozent. Für Fantasie sorgte hier die Mitteilung des Hörgerätespezialisten, zwei neue Hörgeräte-Plattformen herauszubringen sowie eine neue Ära zu beginnen mit KI-basierten Hörgeräten. Sika zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die Analysten von Stifel die Aktie des Spezialchemieherstellers auf "Buy" von "Hold" erhöht hatten. Der Kurs fiel um 1 Prozent.

Lonza kamen dagegen um 0,2 Prozent voran. Das Produktionsunternehmen - vornehmlich für die Pharmaindustrie - hat Abfüll- und Etikettierkapazitäten in den USA erhöht. So sollen Produktlieferungen an Prüfzentren beschleunigt werden.

Am Ende im SMI lagen Kühne + Nagel (-1,5%), Richemont (-1,4%) und Roche (-1,3% auf 266,50 Franken) - jeweils ohne neue Nachrichten. Bei Roche stützte auch nicht, dass Berenberg das Kursziel auf 290 von 265 Franken erhöht hatte.

In der zweiten Reihe bauten Galderma das gut 1-prozentige Plus vom Vortag um über 5 Prozent aus. Hier wirkte weiter, dass der französische Kosmetikriese L'Oreal einen Anteil von 10 Prozent an dem Schweizer Hautpflegeunternehmen im Wert von 1,59 Milliarden Franken erworben hatte.

