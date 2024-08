PEPE fällt ein Drittel, während PEPU über 7,5 Mio. $ explodiert

Meme-Coins erleben eine schwierige Marktphase. Denn in unsicheren Zeiten reduzieren Investoren ihr Exposure in der risikobehafteten Assetklasse Krypto und natürlich besonders bei Meme-Coins. Wenn die Angst umgeht - so indiziert der Krypto-Fear-and-Greed-Index aktuell -, werden Anleger deutlich weniger risikobereit. Wenn es überhaupt noch Kryptos sein sollen, geht die Tendenz zu Coins mit einem klaren Usecase oder eben Bitcoin. So kommt es auch, dass Bitcoin beispielsweise in einer Woche 15 Prozent im marktbreiten Crash verliert, bei PEPE sind es jedoch Wertverluste von rund einem Drittel des ursprünglichen Werts.

Naturgemäß fällt auch das Comeback meist dynamischer aus, dennoch wirkt der Pepe Coin aktuell angeschlagen. Denn nach einem famosen Start in das Jahr 2024 mit einer Year-to-Date-Performance von immer noch über 500 Prozent ist die Fallhöhe eben auch höher. Schließlich wird PEPE trotz massiver Korrektur weiterhin mit mehr als 3 Milliarden US-Dollar bewertet. Marktrang 25 für einen vollkommen nutzlosen Meme-Coin.

Während PEPE also stark verliert und weiterhin nicht mit einem Usecase überzeugt, sieht es bei PEPU anders aus. Die Pepe-Coin Alternative möchte Memes mit einem klaren Nutzen verbinden und sammelt zugleich kräftig Kapital ein - 7,5 Millionen US-Dollar für PEPU. Der neue Meilenstein facht den viralen Hype erneut an.

PEPU explodiert auf 7,5 Millionen US-Dollar: Was ist möglich?

Im Jahr 2024 zeigen Meme-Coins nämlich grundsätzlich weiterhin eine bemerkenswerte Anziehungskraft im Kryptomarkt, wobei sie eines der dynamischsten Segmente darstellen. Insbesondere der Pepe-Coin konnte in diesem Jahr eine beeindruckende Wertsteigerung von rund 500 Prozent verzeichnen. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Interesse an Meme-Coins - das Team von Pepe Unchained möchte genau diese Popularität nutzen.

Vor diesem Hintergrund möchte nun Pepe Unchained den Hype um Pepe weiter ausbauen. Dabei verfolgt das Projekt einen innovativen Ansatz: Es soll eine eigene Layer-2-Lösung speziell für Meme-Coins eingeführt werden. Der Erfolg des Projekts zeigt sich dabei bereits in der Kapitalbeschaffung, die inzwischen über 7,5 Millionen US-Dollar erreicht hat.

Was Pepe Unchained von anderen Memecoins unterscheidet, ist natürlich in erster Linie die technologische Basis. Durch die Implementierung einer Layer-2-Technologie auf Ethereum sollen schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht werden, was eine signifikante Verbesserung darstellen soll. Dies gilt insbesondere gegenüber den bisherigen, oft durch hohe Gebühren und langsame Abläufe eingeschränkten, Ethereum-basierten Meme-Coins darstellt. Diese neue Lösung soll also eine Art spezialisiertes Layer-2-Netzwerk für Meme-Coins schaffen.

Die Kombination aus einem beliebten Meme-Thema und fortschrittlicher Blockchain-Technologie ist ein zentraler Aspekt, der Pepe Unchained von anderen Projekten abhebt. Ein dedizierter Blockchain-Explorer soll es den Nutzern ermöglichen, alle Transaktionen auf der Layer-2-Blockchain nachzuvollziehen. PEPU orientiert sich also an PEPE, setzt jedoch auf mehr Nutzen.

Das langfristige Ziel von Pepe Unchained geht dabei über die Einführung eines einzigen Tokens hinaus. Geplant ist die Schaffung eines umfassenden Ökosystems für Krypto-Memes, das die Vorteile der Layer-2-Technologie voll ausschöpfen soll. Das Team hinter dem Projekt sieht hierin die Grundlage für ein dynamisches Umfeld. Auf den nativen PEPU Token könnten weitere Meme-Coins folgen, die dann auf der L2 Pepe Unchained basieren.

Der aktuelle Vorverkauf von PEPU ist für interessierte Anleger verlockend, da in den nächsten 24 Stunden eine weitere Preiserhöhung stattfindet. Sukzessive Anhebungen des Token-Preises maximieren die Buchgewinne. Der Kauf von PEPU ist über verschiedene Zahlungsoptionen wie ETH, USDT, BNB und sogar per Kreditkarte möglich - einfach die Website besuchen und nach einer eigenständigen Analyse ist in wenigen Minuten der Token-Swap vollzogen.

