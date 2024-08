Dieser Token kennt keine Rezession: 700.000 Dollar in 3 Tagen pushen Pepe Unchained auf eine Bewertung von 7,4 Millionen

Nahezu am gesamten Kryptomarkt mussten gestern drastische Marktrückgänge und große Verluste verzeichnet werden. Erstaunlicherweise konnte der Meme-Coin ICO von Pepe Unchained diese Phase überbrücken bzw. sogar mit einer starken Performance aufzeigen. Bis zum heutigen Dienstag sind auf dem Vorverkaufskonto nun schon 7,4 Millionen US-Dollar eingelangt. Dabei wurden gerade in der kritischen Phase der letzten drei Tage über 700.000 US-Dollar an Mittel eingezahlt, womit sich der $PEPU Token als sichere Anlagealternative im volatilen Markt positioniert.

Während der Coin mit seiner technischen Besonderheit gerade Investoren im Bereich von 100 bis 5.000 US-Dollar anzieht, zeigten auch die Großinvestitionen der letzten Monate, dass auch Wale am innovativen Konzept der Entwickler teilhaben möchten. Dennoch steigt die Anzahl der Investoren bis 5.000 US-Dollar täglich stark an, denn viele wollen sich noch die günstigen Vorverkaufstoken zum aktuellen Preis von 1 $PEPU = $0.0089105 sichern, welche schon in rund 24 Stunden erneut teurer werden. Während sich der Markt nun in einer äußerst verzwickten Situation befindet, gehen Analysten und Experten von einem Erreichen der 8 Millionen US-Dollar Marke für Pepe Unchained noch diese Woche aus.

Ethereum verliert in einer Woche 24%

Basierend auf den negativen Nachrichten und die geopolitische Entwicklung mussten die beiden Leitwährungen Bitcoin und Ethereum am Montag dramatische Rückschläge erleiden. Bitcoin stürzte zwischenzeitlich auf unter 50.000 US-Dollar, wobei Ethereum noch stärker nachgab. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung stürzte in 24 Stunden um 20% auf unter 2100 Dollar ab. Einer der Auslöser für diese Marktschwankungen ist Berichten zufolge die QCP Group, welche mit aggressivem Jump Trading rund 17.576 Ether im Wert von 46 Millionen US-Dollar an zentrale Börsen übertragen hat. Auch Lookonchain zeigte einige Waltransaktionen, welche den Verkaufsdruck stark erhöht haben.

Die steigenden US-Arbeitslosenzahlen sorgten für weitere Verunsicherung am Markt. Mit 4,3% liegt der Wert auf dem Höchststand seit Oktober 2021. Damit deutet die Sahm-Regel auf eine bevorstehende Rezession hin, da die durchschnittliche Arbeitslosenquote der letzten drei Monate um 0,5 Prozentpunkte über dem Tiefstwert der letzten zwölf Monate liegt.

Von all diesen Ereignissen blieb die Entwicklung des beliebten Pepe Unchained unbeeindruckt. Mit seinen fortlaufenden Steigerungen zeigt er, dass sich der Markt sich noch immer positiv entwickeln kann.

Die Rezessionsangst am Markt scheint ihren Höhepunkt erreicht zu haben, wenn sogar Mega-Investoren wie Warren Buffet 50% seiner Apple-Aktien verkaufen - doch Pepe Unchained wird weiterhin gekauft.

Was sehen die Investoren in diesem neuen Frosch-Meme-Coin?

Die Synergie aus Meme-Coin und Technologie zeigt den Investoren eine Vision von einem neuen Token, welcher die Führung im Kryptomarkt einnehmen könnte. Auch wenn derzeit die Zahlen eher eine bärische Stimmung zeigen, sind sich nach wie vor der Großteil der Experten einig, dass der große Aufschwung erst Ende 2024, Anfang 2025 auf uns zukommen wird. Genau zu diesem Zeitpunkt will dieser neue Token sein volles Potenzial ausschöpfen.

Während der bisherige Pepe Token von der Ethereum-Blockchain "gefesselt" wird, kann Pepe Unchained bis zu 100 mal schnellere Transaktionen und auch deutlich günstigere Transaktionsgebühren bereitstellen. Memecoin-Trader sind sehr vielseitig und genießen auch gerne die Möglichkeit, kleine und mittlere Beträge in Projekte zu investieren. Sollte der Aufschwung ähnlich wie im März kommen, können für einzelne Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain bis zu 10 oder mehr US-Dollar anfallen. Pepe Unchained bietet hier die Alternative, da hier mit Kosten von wenigen Cent zu rechnen ist.

Auch die Möglichkeit, diese Layer-2-Blockchain für neue Projekte im DeFi, NFT, GameFi-Bereich zu nutzen oder sogar als neue Basis für andere Coin-Projekte zu werden, zeigt den Investoren das enorme Potenzial dieser Weiterentwicklung. Base und Polygon sollten sich festhalten - Hier kommt Pepe Unchained.

Damit ist es mehr als eine Wiedergeburt des in der Vergangenheit erfolgreichen $Pepe Token, die Anwendungsmöglichkeiten bieten enormes Potenzial für den Blockchain-Bereich. Selbst die beliebte Wissensplattform 99 Bitcoins, mit über 700.000 Abonnenten, zeigt auf, welches enorme Potenzial in diesem neuartigen Projekt steckt.

Wer von der Staking-Möglichkeit des Tokens profitieren möchte, kann diesen über das offizielle Buying-Widget auf der Website mit ETH oder USDT kaufen. Aber auch ein Kauf mit BNB oder Bank- und Kreditkarte wird angeboten. Beim Staking profitieren Anleger aktuell von einer Verzinsung von 263% APY, welche mit Zunahme der gestakten Token abnimmt.

Die mittelfristige Platzierung in einem neuen ICO kann gerade in derzeitigen Marktzyklen Gold wert sein - jetzt Pepe Unchained Token kaufen.

