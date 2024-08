Der Pharmakonzern entstand 2022 als Abspaltung des Bereichs Consumer Healthcare von JOHNSON & JOHNSON. Börsengang im Mai 2023. Die Produkte fallen unter das Stichwort Selbstanwendung, zum Markenportfolio zählen z. B. Listerine, Neutrogena oder Benadryl.



Vor dem ersten Handel (4. Mai 2023) mit 22,00 $ bewertet. Nach Erstnotiz bei 25,53 $ waren schnell 27,80 $ erreicht. Gefolgt von einer Talfahrt bis 17,82 $ Ende Oktober. Nachdem der Tylenol-Knoten erledigt war, folgte die Normalität. Heute lösten die Quartalszahlen in New York ein Kursplus von aktuell 14 % auf 20,75 $ aus.



Entscheidend war die Ansage für das gesamte Fiskaljahr. Der Gewinn je Aktie soll 1,10 bis 1,20 $ betragen. Die Erlöse will man um 1 bis 3 % ausweiten, organisch um 2 bis 4 %. Analysten hatten 1,13 $ je Aktie sowie ein Umsatzwachstum von 1,2 % auf 15,64 Mrd. $ angesetzt. Nun wird ein Börsenwert von 39,7 Mrd. $ angezeigt. Mit einem KGV 17 ist die Bewertung nicht gerade spottbillig.



Die starke Kurreaktion verdeutlicht eine gewisse Erleichterung sowie die Tendenz zur Abkehr von übertriebenen Tech-Spekulationen. Und die Erwartung, dass die KENVUE-Aktie auf das Spitzenniveau kurz nach dem Börsengang zurückkehren kann.



Helmut Gellermann



