Derzeit werde ich ja dauernd angesprochen, wie es an den Börsen weiter geht. Was soll ich sagen? In meinen Gesprächen mit Insidern und Börsenbeobachtern vernehme ich derzeit jedenfalls: keine Panik. Börsianer-Chefökonom sieht die Wirtschaftsdaten - und das halte ich für die wichtigste Botschaft - als nicht besorgniserregend an. In den USA schwächt sich die Wachstumsdynamik etwas ab, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...