Montagmorgen (5.8.) war es mal wieder so weit. Infolge der Kursstürze beim jap. Leitindex Nikkei 225 sowie europäischer und US-amerikanischer Indizes, die sich bereits am Sonntag außerbörslich angedeutet hatten, gingen bei Brokern rund um die Welt Orders in unüblicher Höhe ein. Dieser Andrang brachte sogar führende US-Anbieter wie Vanguard und Charles Schwab an ihre Grenzen, Kunden war der Handel zwischenzeitlich verwehrt. Der Neobroker Robinhood behielt sich sogar vor, Handelsbeschränkungen auf einzelne Titel zu verhängen. Auch bei deutschen Anbietern gab es lt. Nutzerbeschwerden auf der Plattform X (früher: Twitter) und dem Internetforum Reddit Probleme. Besonders betroffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...