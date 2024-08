© Foto: Taidgh Barron/ZUMA Press Wire/dpa



Die Märkte sind in Bewegung. Ob die Korrektur bald abgeschlossen ist oder ob im Herbst ein noch größerer Rutsch folgt, analysiert Währungs-Profi Eric Pfennig von Ebury.USD/JPY Der Yen hat gegenüber dem Dollar zuletzt deutlich zugelegt. Hintergrund ist die Zinserhöhung der Bank of Japan vor rund einer Woche sowie bereits zuvor erfolgte Interventionen der Währungshüter. Dies führte gepaart mit der aufkeimenden Sorge um die US-Wirtschaft nach schwachen Arbeitsmarktdaten dazu, dass sogenannte Carry Trades in USD / JPY aufgelöst wurden. Dabei verkaufen Anleger niedrig verzinste Yen zu Gunsten hoch verzinster Dollars. Viele dieser Mittel flossen in den japanischen Aktienmarkt, aber auch in …