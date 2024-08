Komponente Mensch - 3 Gründe, warum der Krypto-Bullrun noch kommen wird

Die aktuellen Marktgeschehnisse zeigen den starken Einfluss subjektiver Wahrnehmungen auf Handelsentscheidungen am Aktien- oder Kryptomarkt. Auch wenn vieles unterbewusst geschieht, handeln Menschen dennoch nach bestimmten Mustern und Emotionen. Selbst die abgebrühtesten Trader ertappen sich dabei, nicht auf objektive Signale, sondern auf subjektiv-emotionale Gegebenheiten zu reagieren und ihre Strategien zu vernachlässigen. Am Ende ist es der Mensch, der die entscheidenden Faktoren hinter den Handelsentscheidungen am Markt beeinflusst.

Hier sind die 3 wichtigsten Gründe, warum es trotz der aktuell negativen Marktstimmung zu einem Krypto-Bullrun kommen wird.

Herdentrieb

Dies klingt zwar banal, ist aber eine der wichtigsten Entscheidungsgrundlagen für den Menschen. Es ist immer wieder zu beobachten, dass Menschen sich gegenseitig imitieren, sei es bei der Auswahl des Urlaubs, bei neuen Modetrends oder auch bei Investitionsmöglichkeiten. Wenn viele es machen, kann es nicht falsch sein - so die grundlegende psychologische Prägung, die sich auch bei steigenden Kryptopreisen auswirkt. Nach einem langsamen Anstieg steigen die Preise von Kryptowährungen plötzlich exponentiell, da immer mehr die positiven Ereignisse imitieren wollen.

Preisentwicklung des neuen Memecoins Neiro, Quelle: www.dextools.io

So verhält es sich auch mit dem Krypto-Bullrun. Seit dem Bitcoin Halving warten alle Krypto-Enthusiasten gespannt auf den Aufschwung. Sollte dieser durch entsprechende Trigger von großen Marktteilnehmern ausgelöst werden, kommt es zu einem Dominoeffekt. Immer weitere Käufe treiben den Kurs schließlich exponentiell in die Höhe, bis der sogenannte FOMO (Fear of Missing Out) auch Nicht-Krypto-Anleger erreicht. In dieser letzten Stufe werden "kryptofremde" Investoren in den Markt gebracht, die die Gewinne von frühen Investoren imitieren wollen.

Medien und Soziale Berichterstattungen

Die weltweiten Berichterstattungen über Bitcoin und Co. haben enorme Auswirkungen auf den Markt. Mit den historischen Wiederholungen des Bitcoin Halving rechnen bereits viele Anleger mit dem Aufschwung, was von den Medien und Nachrichtenagenturen weiter verbreitet wird. Zudem ergeben sich durch bekannte Persönlichkeiten wie etwa Donald Trump positive Prognosen für den Markt, die gerne von den Medien aufgegriffen werden. Durch die Digitalisierung und Möglichkeiten im Internet verbreiten sich so positive wie auch negative Nachrichten extrem schnell und können damit einen breiten Teil der Anleger erreichen.

Optimismus und Vertrauen

Nach vielen Auf und Abs am Kryptomarkt zeigt sich mittlerweile ein durchgehender Optimismus. Auch die Einbindung institutioneller Investoren bringt weiteres Vertrauen in die Kryptozyklen und die nachhaltige Entwicklung von Bitcoin und Co. Wenn bereits Pensionsfonds in Kryptowährungen investieren, sehen die Investoren und Anleger eine sehr sichere Basis für ihre Geldanlage. In Verbindung mit den Berichterstattungen zu den historischen Wiederholungen am Kryptomarkt und den dabei entstandenen Gewinnen entsteht ein positiver Rückkopplungseffekt.

Dies zeigt sich auch bei Krypto-ICOs, also Vorverkaufsangeboten von neuen Kryptowährungen. Neue Token wie Pepe Unchained sammeln gerade Millionenbeträge ein, da die Aussicht auf den Superzyklus in kombination mit Innovativen Ideen die Investoren positiv stimmt.

Gerade Memecoins zeigten im bisherigen Marktzyklus enorme Gewinne. Einige Mitstreiter konnten teilweise mehrere tausend Prozent an Steigerungsraten verzeichnen. Besonders für Vorverkaufsinvestoren haben sich diese Coins rentiert, da in dieser Phase die Token oft zu rabattierten Preisen angeboten werden.

Auch der Memecoin Pepe Unchained bietet in seinem Vorverkauf durch mehrere Preisstufen Vergünstigungen für frühe Investoren. Wer beispielsweise den "alten" $PEPE Token zu Beginn gekauft und gehalten hätte, könnte sich heute über 13.836% Gewinn freuen. Und das in gut einem Jahr.

Ähnlich soll es Pepe Unchained machen. Die Entwickler wollen mit dem Memecoin eine eigene Layer-2-Blockchain herausbringen. Dadurch sollen die Transaktionen um das Hundertfache schneller und auch deutlich günstiger als beim $PEPE Token auf der Ethereum-Blockchain werden. Während dort oft Kosten von bis zu 10 US-Dollar pro Transaktion anfallen, können bei Pepe Unchained schon wenige Cent ausreichen.

In Verbindung mit den Möglichkeiten einer eigenen Blockchain, weitere DeFi-, GameFi- und NFT-Anwendungen zu kreieren oder auch die Basis für andere Memecoin-Projekte zu bilden, zeigt der Token den Investoren ein neues Memecoin-Zeitalter. Nicht verwunderlich also, dass in den letzten drei Tagen, in denen die Marktlage eigentlich sehr bärisch war, insgesamt 700.000 US-Dollar in den Vorverkauf investiert wurden.

