Die US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Kamala Harris hat Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, zu ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten auserkoren. Der 60-jährige ehemalige Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses und ehemalige Highschool-Lehrer und Footballtrainer wurde 2022 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Er tritt zunehmend in den benachbarten Staaten des Mittleren Westens als Vertreter der Demokraten auf und könnte Harris vor allem in den umkämpften Bundesstaaten Wisconsin und Michigan behilflich sein.

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juni gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 73,11 Milliarden Dollar nach revidiert 75,01 (vorläufig: 75,07) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 72,50 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte stiegen zum Vormonat um 1,5 Prozent auf 265,94 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 339,047 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 0,6 Prozent.

Die Erleichterung in der deutschen Industrie über den Anstieg der Auftragseingänge im Juni um 3,9 Prozent wird wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein, meint Claus Vistesen, Chefvolkswirt für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics, in einer Notiz. "Dies ist insgesamt eine solide Schlagzeile, aber wir bezweifeln, dass sie den Beginn eines anhaltenden Aufschwungs im dritten Quartal markiert", sagt er. Die Auftragseingänge in der Industrie fielen im zweiten Quartal um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, was deutlich besser ist als der Rückgang von 4,4 Prozent im ersten Quartal, aber insgesamt immer noch schwach.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Juli +4,8% gg Vorjahr

