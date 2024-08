Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Trotz eines soliden Quartalsergebnisses und gestiegener Umsätze fiel der Aktienkurs um 8,3 Prozent auf 28,22 Euro. Diese Entwicklung überraschte Anleger, da das Unternehmen im ersten Quartal 2024 einen Gewinn pro Aktie von 0,29 Euro erwirtschaftet hatte, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,28 Euro darstellt. Zusätzlich konnte Cancom seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um beeindruckende 38,69 Prozent auf 440,60 Millionen Euro steigern.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt die langfristige Perspektive für Cancom positiv. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,41 Euro je Aktie. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende von 1,00 Euro im Vorjahr auf 1,06 Euro für das laufende Geschäftsjahr. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 36,94 Euro sehen Marktbeobachter noch erhebliches Aufwärtspotenzial für die Cancom-Aktie.

