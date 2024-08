An den Aktienmärkten hat sich am Dienstag verhaltene Erleichterung breitgemacht: Der weltweite Kursrutsch infolge neuer Rezessionsängste setzte sich erst einmal nicht fort. Deutlich erholt zeigte sich vor allem der japanische Aktienmarkt nach dem Einbruch zu Wochenbeginn. An den europäischen Börsen reichte es zumindest für eine Stabilisierung des deutschen Leitindex Dax und des EuroStoxx 50. An der Wall Street erholten sich die Aktienkurse stärker als an Europas Handelsplätzen. Am spekulativen Markt ...

