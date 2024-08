Palantir überzeugte auf der ganzen Linie. Die Tech-Firma hat am Montag nach Börsenschluss zum zweiten Mal in diesem Jahr die Jahresumsatzprognose angehoben. Dies ist das jüngste Anzeichen dafür, dass der Boom der generativen KI die Nachfrage nach Palantirs Softwarediensten antreibt. Die Aktien des Unternehmens klettern um 15 Prozent nach oben.Das von Milliardär Peter Thiel mitbegründete Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz im zweiten Quartal lag bei 678,1 Millionen, plus 27 Prozent ...

