Die Freenet Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen robust, trotz leichter Schwankungen im XETRA-Handel. Mit einem Tageshoch von 24,60 EUR und einem Tagestief von 24,06 EUR bewegte sich der Kurs in einem engen Band um die 24,30 EUR-Marke. Diese relative Stabilität ist bemerkenswert, insbesondere angesichts der allgemeinen Zurückhaltung an den Frankfurter Börsen, wo sowohl der MDAX als auch der TecDAX Verluste verzeichneten.

Positive Aussichten für Dividende und Gewinn

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 1,83 EUR pro Aktie, was die Attraktivität des Titels für Anleger steigern könnte. Zudem erwarten Experten für 2024 einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie. Diese positiven Aussichten, gepaart mit einem durchschnittlichen Kursziel von 30,96 EUR, deuten auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hin. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese optimistische Einschätzung, mit einem deutlichen Anstieg des Gewinns je Aktie auf 0,55 EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal.

