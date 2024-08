Nassim Rima wurde zum neuen Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie

Diese wichtige Anstellung fördert das Wachstum von Pharmanovia in der DACH-Region

Pharmanovia, ein globales Pharmaunternehmen, das neuartige Medikamente vermarktet und den Lebenszyklus etablierter Arzneimittel revitalisiert, verlängert und erweitert, hat Nassim Rima zum Geschäftsführer der DACH-Regionernannt.

In seiner Funktion wird Nassim für den Ausbau unserer Präsenz vor Ort in der DACH-Region verantwortlich sein. Er wird die Entwicklung unseres eigenen Vertriebsteams beaufsichtigen und gleichzeitig starke Beziehungen zu Kostenträgern, Entscheidern und Kunden in der gesamten Region pflegen.

Bevor er zu Pharmanovia kam, war Nassim als Director of Sales, Biosimilar, bei Fresenius Kabi tätig, wo er für die Restrukturierung der Vertriebsorganisation in Deutschland sowie die Entwicklung und Umsetzung von Strategien für Außendienst exzellenz verantwortlich war. Zuvor war Nassim bei der Celltrion Healthcare Deutschland GmbH als Head of Sales Deutschland für die Umsetzung von Marketingstrategien, die das Wachstum von Celltrion in Deutschland unterstützten verantwortlich.

Nassim hat einen Abschluss in Biotechnologie von der Otto-von-Guericke-Universität und bildete sich anschließend an der Hochschule Anhalt mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen weiter. Diese Kombination aus Biotechnologie und Wirtschaftsingenieurwesen verschaffte ihm einzigartige Fähigkeiten, die er im Laufe seiner Karriere effektiv eingesetzt hat.

Nassims umfangreiche Erfahrung im Pharmasektor, kombiniert mit seinen Führungsqualitäten und seiner strategischen Vision, positioniert ihn perfekt, um zum Wachstum von Pharmanovia in der DACH-Region beizutragen.

Nicola Noya, General Manager Europe, Pharmanovia, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Nassim bei Pharmanovia willkommen zu heißen. Sein beeindruckender Hintergrund und seine Erfolge in der pharmazeutischen Industrie machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für unser Unternehmen. Wir freuen uns auf seine Beiträge zum Wachstum unseres Geschäfts und zur weiteren Betreuung von Kunden und Patienten in der DACH-Region."

Über Pharmanovia

Pharmanovia ist ein globales Unternehmen im Bereich Lifecycle Management im Gesundheitswesen. Unser Ziel ist es, Medikamente fit für morgen zu machen, um das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.

Wir tun dies, indem wir etablierte Arzneimittel wiederentdecken, umfunktionieren oder neu entwickeln, um die Ergebnisse und Erfahrungen der Patienten zu verbessern, und indem wir neue chemische Wirkstoffe identifizieren, die unser bestehendes Portfolio ergänzen, um einen ungedeckten Bedarf zu decken.

Mit einem vielfältigen und wachsenden Team in über 160 Ländern auf der ganzen Welt liefern wir qualitativ hochwertige Lösungen, ethisch und nachhaltig, in unseren vier Kerntherapiebereichen Endokrinologie, Neurologie, Herz-Kreislauf und Onkologie.

