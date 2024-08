Mehr als 15.0000 Berater von Morgan Stanley bieten zukünftig den Bitcoin-ETF an!

In den letzten Tagen befand sich der Bitcoin in einer etwas schwierigen Situation, was sich auch auf den gesamten Kryptomarkt auswirkte. So hat etwa die amerikanische Zentralbank Fed die Zinsen erneut nicht gesenkt. Als am Freitag auch noch schwache Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden und sich auch geopolitische Spannungen um Israel und den Iran dazu gesellten, brachen endgültig alle Dämme.

Der Bitcoin hatte mit einer Bewegung von fast 15 % vom Hoch- zum Tiefpunkt den höchsten Tagesverlust seit 2022 zu verkraften. Mittlerweile scheint sich die Alge jedoch wieder etwas zu entspannen. Trotz der angespannten Situation scheinen institutionelle Anleger jedoch unverändert an eine glorreiche Zukunft des Bitcoins zu glauben, wie die Investmentbank Morgan Stanley beweist.

NEW: Morgan Stanley's 15,000 advisors to start pitching Bitcoin ETFs from tomorrow pic.twitter.com/ygQ2NGTYNn - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 6, 2024

Die Bedeutung von Morgan Stanleys Glauben an den Bitcoin

Morgan Stanley gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Investmentbanken der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bank wurde 1935 gegründet und gehört zu den renommiertesten Finanzunternehmen der Welt.

Deswegen arbeiten unter den fast 75.000 Angestellten auch ca. 15.000 Anlageberater für die amerikanische Großbank. Und genau diese 15.000 Anlageberater haben nun die Anweisung erhalten, ihren Kunden ab morgen auch die Bitcoin-Spot-ETFs anzubieten und zu empfehlen. Das zeigt, dass die Investmentbank überzeugt ist, dass die Korrektur der vergangenen Tage bald vorbei sein könnte.

Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten in den letzten Tagen Abflüsse

Passend zur Korrektur verzeichneten auch die Bitcoin-Spot-ETFs in den letzten Tagen eher Abflüsse. Allerdings hielten diese sich stark in Grenzen. Die höchsten Abflüsse wurden am 2. August mit 237,4 Mio. Dollar verzeichnet. Wenn ab morgen die gesamten Anlageberater von Morgan Stanley ihren Kunden jedoch die börsengehandelten Fonds auf Bitcoin empfehlen, könnte sich das Verhältnis von Zu- und Abflüssen sehr schnell stark drehen.

(In den letzten Tagen verzeichneten die Bitcoin-Spot-ETFs eher Abflüsse, die sich allerdings in Grenzen hielten - Quelle: ChatGPT)

Die Bitcoin-ETFs haben den Markt in den vergangenen Monaten bereits mehrmals stark gestützt und es ist absehbar, dass das auch in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, der Fall bleiben könnte. Morgan Stanley ist die erste große Investmentbank, die ihren Kunden jetzt Anlagen in einen Krypto-ETF empfiehlt.

Aber sie wird höchstwahrscheinlich nicht die letzte sein. Es ist absehbar, dass die Investmentbank hier ein Vorreiter für die ganze Branche werden könnte, was mit hohen Zuflüssen in die ETFs einherginge. In dem Fall würde auch der Bitcoin stark unterstützt werden und könnte eine ähnliche Rallye wie im Frühling vollziehen. Das könnte sich wiederum sehr positiv auf den Meme-Coin-Markt und einen speziellen heißen Kandidaten auswirken.

Wird dieser Meme-Coin höhere Gewinne als $BTC erzielen?

PlayDoge bringt P2E auf ein neues Level!

PlayDoge ($PLAY) gehört zu den heißesten Kandidaten auf hohe Gewinne im nächsten Bull Run. Denn der Meme-Coin hat einzigartige Eigenschaften, die ihn von vielen anderen Coins deutlich abhebt. So kommt PlayDoge mit einem gleichnamigen Play-To-Earn-Begleitspiel auf den Markt.

Dieses ähnelt sehr stark den alten Tamagotchis aus den 90er-Jahren, die sich insgesamt über 80 Mio. Mal verkauften und überaus beliebt waren. In diesem Spiel geht es darum, dass sich die Spieler um einen Doge kümmern, bei dem es sich um ein Haustier handelt. Dieses will gefüttert, gepflegt und bespaßt werden. Wer das ordentlich macht, erhält zur Belohnung $PLAY-Token.

Erfahre jetzt mehr über das P2E-Spiel von PlayDoge.

(PlayDoge wird mit einem eigenen P2E-Begleitspiel an den Start gehen, was einen großen Vorteil für alle Anleger darstellt - Quelle: playdoge.io)

Neben seiner P2E-Funktion hat PlayDoge auch einen Staking-Pool, in dem sich Anleger ein passives Einkommen mit $PLAY-Tokens aufbauen können. Die Roadmap zeigt außerdem an, dass die Entwickler auch ein Listing bei größeren zentralen Börsen wie etwa Binance anstreben, was zu einer Kursexplosion führen könnte. Dem scheinen auch sehr viele Anleger zu vertrauen, denn mittlerweile wurden fast 6 Mio. Dollar in PlayDoge investiert.

Zusätzlich folgen fast 20.000 Anleger der Entwicklung des Projekts auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Übrigens wurde es auch unabhängig auf seine Seriosität geprüft. Denn SolidProof hat PlayDoge unter die Lupe genommen und für absolut seriös befunden. Allerdings erhöht sich schon in 19 Stunden der Preis für die Token im Vorverkauf, weshalb Anleger besser schnell zugreifen sollten.

Sichere dir deine $PLAY-Token zum Vorverkaufspreis.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.