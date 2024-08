London (ots/PRNewswire) -In the Footsteps of Marco Polo, mit Stanley und Max Johnson, wurde am Mittwoch, 3. Juli, im Curzon Mayfair uraufgeführt.Der Dokumentarfilm folgt ihrem Road Trip im Jahr 2023 zur Verbotenen Stadt in Peking, dem Ende der Seidenstraße. Die 2.500 Meilen lange Reise führte sie durch einige der schönsten Orte der Erde.Stanley sagte: "Die Fertigstellung der Seidenstraße hat 62 Jahre gedauert und war etwas, an dem Michael und Tim, meine beiden verstorbenen Mitverschwörer, gerne teilgehabt hätten.Ich werde nie vergessen, dass ich dort weitermachen kann, wo ich vor mehr als sechs Jahrzehnten aufgehört habe, und dass ich diese Reise mit meinem Sohn an meiner Seite beenden kann.Aber auch wenn diese Reise für mich persönlich viel bedeutet hat, gibt es ein größeres Bild. Das Projekt bot die Gelegenheit, die Bedeutung des Reisens, des Multikulturalismus und der englischen Sprache als eine Kraft der Einheit zu zeigen, die über Grenzen hinausgeht und uns alle verbindet."Max Johnson fügte hinzu: "Indem wir Marcos historische Reise nachzeichnen, hoffen wir, dass zwischen China und Europa Brücken des gegenseitigen Verständnisses, des kulturellen Austauschs und der dauerhaften Zusammenarbeit gebaut werden können und werden."Der 90-minütige Dokumentarfilm wurde von Global Education (GEDU) und dem Sprachprogramm English Path unterstützt. Mike Summerfield, der geschäftsführende Direktor von English Path, sagte: "Diese Produktion ist ein Beispiel dafür, wie Sprache Kulturen verbinden und Barrieren abbauen kann. Wir verändern Leben durch Bildung in 12 Ländern, und wir sind sehr stolz darauf, Stanley und Max auf ihrem bemerkenswerten Weg zu unterstützen. "Dale Templar, geschäftsführender Direktor von One Tribe TV, sagte zu den Anwesenden: "In einer Zeit, in der die Welt mit vielen Herausforderungen konfrontiert ist, ist In the Footsteps of Marco Polo ein bemerkenswertes Beispiel für internationale Filmzusammenarbeit in Aktion."Seine Exzellenz Zheng Zeguang, Botschafter der Volksrepublik China im Vereinigten Königreich, äußerte sich zufrieden über die enge Zusammenarbeit zwischen China und dem Vereinigten Königreich auf allen Ebenen bei der Planung und Durchführung des Projekts. "Dies ist eine wirklich bemerkenswerte Initiative", sagte Botschafter Zheng, "die die Unterstützung aller verdient. Die Reise von Herrn Stanley Johnson wird ebenso wie die Geschichte von Marco Polo den Menschen im Vereinigten Königreich helfen, das wahre China kennenzulernen."Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2476332/GEDU_Global_Education_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-neue-von-global-education-unterstutzte-dokumentarfilm-in-the-footsteps-of-marco-polo-hat-premiere-auf-curzon-mayfair-302215889.htmlPressekontakt:MacKenzie Mansell,mmansell@geduservices.com,+44 7951 599394Original-Content von: Global Education (GEDU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099556/100921995