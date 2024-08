Ethereum-News: Analyst sieht "größeren Aufwärtstrend" noch intakt

In den letzten Tagen hat der Kurs von Ethereum ($ETH) sehr stark gelitten. Über 36 % ist der Kurs vom Beginn der Abwärtsbewegung am 30.07. bis zum Tiefpunkt gestern gefallen! Vielen Anlegern, die Ethereum im Depot halten, ist dabei wohl der kalte Schweiß auf der Stirn gestanden.

Gestern und heute scheint sich der Kurs zwar recht gut gefangen zu haben, aber so mancher Anleger hat Angst, dass da noch etwas Übles kommen könnte. Aber nicht so der bekannte Analyst Crypto Rover. Dieser glaubt, das genaue Gegenteil sei der Fall! Er sieht den großen Trend in Ethereum nach wie vor intakt und glaubt an einen starken Anstieg, wie er heute in einem Tweet seinen mehr als 800.000 Followern auf X (ehemals Twitter) erklärt.

Ethereum exactly bounced from the previous range high.



It looks like the bigger uptrend is still intact. pic.twitter.com/m1CpvaiAgp - Crypto Rover (@rovercrc) August 6, 2024

Ist der große Trend in ETH wirklich intakt?

Der Kurs von Ethereum hat in den letzten Wochen mehrere verschiedene Trends auf mehreren Trendgrößen und Zeiteinheiten gezeigt. Der kleine Aufwärtstrend ist zwar mit dem Bruch des Tiefs bei 3.340 Dollar gebrochen worden, aber zoomt man ein wenig aus dem nahen Chart heraus, entsteht gleich ein vollkommen anderes Bild im Ethereum-Chart.

(Im Wochenchart zeigt sich, dass der große Aufwärtstrend noch intakt ist - Quelle: Tradingview.com)

Der Wochenchart zeigt, dass der Abverkauf fast punktgenau am trendrelevanten Tief bei 2.114 Dollar gedreht hat. Es wurde jedoch nicht durchbrochen. Somit hat Crypto Rover mit seiner Analyse so weit recht und es könnte tatsächlich zu einem baldigen Anstieg in $ETH kommen.

In Ethereum herrscht Panik … und das ist gut!

Ein Blick auf den Fear & Greed Index zeigt in Ethereum praktisch absolute Panik! Derzeit steht dieser extrem wichtige und vielbeachtete Indikator bei einem Wert von 17 Punkten. Das zeigt praktisch absolute Panik an und genau das ist gut für den Markt!

Denn der Fear & Greed Index ist ein Kontraindikator. Das heißt, wenn dieser Panik anzeigt, ist eine Umkehr sehr wahrscheinlich. Da dieser Panikwert auch noch gemeinsam mit der starken Erholung auftritt, kommt Hoffnung auf, dass der Abverkauf ein Ende finden könnte.

Ethereum Fear and Greed Index is 17 ~ Extreme Fear

Current price: $2,447 pic.twitter.com/eweJquw4Gh - Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) August 6, 2024

Zeigen die Ethereum-ETFs bald hohe Zuflüsse?

Ein Stolperstein waren in den letzten Wochen überraschenderweise auch die Ethereum-ETFs. Obwohl viele Anleger davon ausgegangen sind, diese würden den Markt auf neue Höhen heben. Das kann durchaus noch passieren, sobald der Verkaufsdruck des schon länger bestehenden Grayscale Ethereum Trust ein Ende findet. Dieser hatte anfänglich ein Volumen von über 11 Mrd. Dollar, wovon inzwischen schon über 2,16 Mrd. Dollar abgezogen wurden. Das hat sich natürlich belastend auf den Markt ausgewirkt und die Gesamtzuflüsse nach unten gedrückt.

(Wegen des Grayscale Ethereum Trusts verzeichneten die ETFs seit Handelsstart insgesamt Abflüsse - Quelle: ChatGPT)

Interessant ist jedoch, dass gestern, am ereignisreichsten Handelstag seit Langem, Zuflüsse in Höhe von 48,8 Mio. Dollar erzielt wurden! Das zeigt, dass viele Investoren die niedrigen Kurse als Kaufgelegenheit betrachten. Sobald die Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust also nachlassen, werden die Ethereum-ETFs höchstwahrscheinlich stark preistreibend wirken. Damit könnte Ethereum eine unglaubliche Erholungsrallye erleben, in dessen Fahrwasser auch andere Coins stark ansteigen.

Wird dieser Meme-Coin von der Ethereum-Rallye profitieren?

Pepe Unchained hebt die Ethereum-Blockchain auf eine neue Stufe!

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein Meme-Coin, der vor einigen Wochen sein ICO gestartet hat, aber bereits ein unglaubliches Potenzial zeigt. Analysten überschlagen sich mit ihren Schätzungen förmlich und gehen von x100 bis x200 aus. Der Grund für ihre Zuversicht ist nicht die hohe Nachfrage, durch die der Coin schon fast 7,5 Mio. Dollar Marktkapitalisierung erreicht. Der Grund ist auch nicht der Staking-Pool, mit einem jährlichen APY von 261 %. Sondern der Grund ist ein ganz anderer.

Erfahre jetzt den Grund für das hohe Potenzial von $PEPU.

Pepe Unchained entwickelt nämlich die alte Layer-1-Lösung von Ethereum in einer eigenen Layer-2-Lösung weiter! Das bedeutet nichts anderes, als dass $PEPU eine eigene Blockchain besitzt! Und zwar eine, die deutlich effizienter ist als die von Ethereum. Zwar schafft sie eine direkte Überbrückung an Ethereum, doch Transaktionen werden mit der Layer-2-Lösung von $PEPU deutlich günstiger und schneller ausgeführt. Das könnte auch dazu führen, dass um Pepe Unchained ein ganzes Ökosystem an Meme-Coins entsteht, wenn andere Entwickler ebenfalls diese effiziente und günstige Blockchain nutzen. Damit könnte $PEPU explodieren und seinen frühen Investoren hohe Gewinne verschaffen.

Investiere jetzt in $PEPU.

