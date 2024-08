Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 6 août/August 2024) - The common shares of NextGen Digital Platforms Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

NextGen Digital Platforms Inc. ("NextGen or the "Issuer") is a Canadian technology company specializing in the development and acquisition of revenue-generating micro-technology digital platforms. The Issuer currently operates e-commerce platform PCSections.com ("PCS") and a hardware-as-a-service business supporting the artificial intelligence sector, called Cloud AI Hosting. Both PCS and Cloud AI Hosting were developed in-house by NextGen. From time to time the Company also intends to evaluate and acquire or develop other micro-technology platforms.

Les actions ordinaires de NextGen Digital Platforms Inc. ont été approuvées pour leur inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

NextGen Digital Platforms Inc. (« NextGen ou l'« Émetteur ») est une société technologique canadienne spécialisée dans le développement et l'acquisition de plateformes numériques de microtechnologie génératrices de revenus. L'Émetteur exploite actuellement la plateforme de commerce électronique PCSections.com (« PCS ») et une entreprise de matériel en tant que service soutenant le secteur de l'intelligence artificielle, appelée Cloud AI Hosting. PCS et Cloud AI Hosting ont été développés en interne par NextGen. De temps à autre, la Société a également l'intention d'évaluer et d'acquérir ou de développer d'autres plateformes de microtechnologie.

Issuer/Émetteur : NextGen Digital Platforms Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : NXT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 11 416 275 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 0 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologie CUSIP : 65290F 10 8 ISIN : CA 65290F 10 8 0 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : le 7 août/August 2024 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts : Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for NXT. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com

