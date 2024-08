Die Jenoptik-Aktie zeigte in den letzten Handelstagen eine volatile Entwicklung an der Börse. Während der Kurs am Vormittag noch leichte Gewinne verzeichnete und auf 24,90 EUR kletterte, gab er im weiteren Tagesverlauf nach und notierte bei 24,50 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen sehen Analysten weiterhin Potenzial für den Technologiekonzern. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,67 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von über 45 Prozent entspricht.

Solide Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Im ersten Quartal 2024 konnte Jenoptik seinen Umsatz um 9,44 Prozent auf 256,15 Millionen Euro steigern. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich von 0,21 EUR auf 0,27 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 1,73 EUR. Zudem dürfen sich Aktionäre auf eine höhere Dividende freuen: Für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 0,405 EUR je Aktie prognostiziert, nach 0,350 EUR im Vorjahr.

