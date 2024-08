Der Aktienkurs der Bank of America hat in den letzten Wochen einen deutlichen Rückgang erfahren. Trotz des schwachen Starts in den August 2024 sehen Marktexperten wie Mark Hulbert weiterhin Potenzial in dem Finanzdienstleister. Die Bank of America-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 2,5 Prozent und wird mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,8 als günstig bewertet. Diese Kennzahlen machen das Papier für Anleger interessant, die nach stabilen Werten mit Renditepotenzial suchen.

Historisches Muster durchbrochen

Entgegen dem historischen Trend, dass US-Aktien in Präsidentschaftswahljahren im August besonders gut abschneiden, zeigt sich 2024 ein anderes Bild. Die Rezessionssorgen, ausgelöst durch einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht, haben zu Kursverlusten bei vielen Finanzwerten geführt. Dennoch empfehlen Experten, den Blick auf vielversprechende Aktien zu richten, da die aktuellen Bewertungsabschläge Chancen für Neueinsteiger bieten könnten.

