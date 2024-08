Das schnelle Wachstum und die beispiellose Größe festigen die Position von Armis als Weltmarktführer im Bereich Cybersicherheit, während das Unternehmen seine Vorbereitungen für den Börsengang fortsetzt

Black Hat Armis, das Unternehmen für Asset Intelligence und Cybersicherheit, gab heute einen wiederkehrenden Jahresumsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) von über 200 Millionen US-Dollar bekannt. Damit hat es seinen wiederkehrenden Jahresumsatz in weniger als 18 Monaten verdoppelt und ist eines der wenigen Unternehmen, das diese rasante Entwicklung nicht nur auf dem Cybersicherheitsmarkt, sondern bei allen SaaS-Unternehmen weltweit erreicht hat.

Das explosive Wachstum von Armis beruht auf seiner preisgekrönten KI-gestützten Cyber-Exposure-Management-Plattform Armis Centrix, die von weltweit führenden Unternehmen, darunter 35 der Top-Fortune-100-Unternehmen, eingesetzt wird. Kunden wie United Airlines, U.S. Postal Service, Ryanair, Mondelez, Reckitt und Flex vertrauen auf Armis zur Sicherung ihrer wichtigsten Umgebungen. Die große Nachfrage seitens nationaler, bundesstaatlicher, lokaler und föderaler Einrichtungen führte zu einer verstärkten weltweiten Bereitstellung der Lösungen von Armis. Auch in Nordamerika, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnete Armis eine anhaltende Dynamik, wodurch Armis seinen Jahresumsatz in weniger als 18 Monaten verdoppeln konnte.

"Dieser bedeutende Meilenstein spiegelt nicht nur unser starkes finanzielles Wachstum im letzten Jahr wider, sondern zeigt auch das ungebrochene Vertrauen, das Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen, große private Organisationen und Gesundheitssysteme sowie Regierungen in uns setzen, wenn es darum geht, ihre geschäftskritischen Vermögenswerte und Infrastrukturen zu schützen", so Yevgeny Dibrov, Mitbegründer und CEO von Armis. "Unser Engagement, Unternehmen mithilfe von zuverlässigen Informationen über Vermögenswerte und Sicherheit, proaktiven Verteidigungsstrategien und umfassendem Risikomanagement zu stärken, ist heute größer denn je. Wir weiten unseren Wirkungskreis auf immer mehr Branchen aus, und dieser Meilenstein beflügelt uns in unserem Bestreben, dafür zu sorgen, dass jede Organisation angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen souverän agieren kann."

Armis Mission besteht darin, durch Echtzeit-Management von Cyberrisiken die gesamte Angriffsfläche von Organisationen zu schützen. Die Cloud-basierte Plattform Armis Centrix und die dazugehörige Lösungssuite reduzieren proaktiv alle Risiken für Cyber-Assets, indem sie jedes Asset identifizieren, vom Boden bis zur Cloud, Schwachstellen beheben und Bedrohungen blockieren, um Organisationen die Gewissheit zu geben, dass alle kritischen Assets geschützt sind.

Die Nachfrage nach der preisgekrönten Plattform Armis Centrix von Armis ist ungebrochen. Armis hat seine Kapazitäten und Angebote durch die beiden Übernahmen von CTCI und Silk Security Anfang dieses Jahres erweitert.. Die Armis Centrix-Produktsuiten bieten jetzt eine tiefgreifendere Reduzierung von Schwachstellen, Priorisierung, Behebung, Risikomanagement und Bedrohungsinformationen. Das Unternehmen hat einen Weltklasse-Partner-First-Ansatz entwickelt und in den letzten Jahren einige wichtige Partnerschaften aufgebaut, beispielsweise mit Accenture, Blackwood, Booz Allen Hamilton, CDI, Fortinet, GuidePoint Security, HCl, KPMG, Nomios, Optiv, Presidio, PWC, Softcat, Source IT Technologies, Telia Cygate, WWT und den AWS- und Google-Marketplaces.

"Wir haben uns im vergangenen Jahr voll und ganz auf ein effizientes Wachstum, die Stärkung der Kundenbindung, die Einführung unserer Plattform Armis Centrix? mit ihren fünf Produktsuiten und die Erweiterung unserer Channel-Partner-Bindung konzentriert", so Jonathan Carr, Chief Financial Officer von Armis. "Dank unserer jüngsten Übernahmen und erweiterten Fähigkeiten verzeichnen wir weiterhin eine hohe Nachfrage nach unserer Plattform und ihren Produkten und wachsen deutlich schneller als die führenden börsennotierten Unternehmen und unsere eigenen Branchenkollegen."

"Armis ist ein integraler Bestandteil des Cybersicherheitsprogramms von Main Line Health und bietet einen beispiellosen Einblick in alle Assets und Geräte in unserer Umgebung", so Aaron Weismann, Chief Information Security Officer bei Main Line Health. "Als Krankenhaussystem, dessen Ziel die Bereitstellung einer sicheren, qualitativ hochwertigen, zugänglichen und erschwinglichen Versorgung zur Behandlung und Heilung von Krankheiten ist, ermöglicht uns Armis, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren."

Das umfassende Plattformangebot von Armis wurde bereits von Branchenanalysten mit zwei Best-Practices-Preisen von Frost Sullivan ausgezeichnet: Customer Value Leadership for OT Cybersecurity und Technology Innovation Leadership for Global Healthcare Cybersecurity.

Weitere Auszeichnung durch Branchenanalysten:

The Forrester Wave: Operational Technology Security Solutions, Q2 2024, "Armis eignet sich ideal für Unternehmen, die eine heterogene und weitläufige IoT- und OT-Umgebung verwalten müssen."

Manuel Alborez, Frost Sullivan Best Practices Research Analyst, " Die Armis Centrix -Plattform besticht vor allem durch ihre Eigenschaft, dass sie über eine einzige Benutzeroberfläche eine kontextbezogene Echtzeitansicht der Umgebung und der Sicherheitslage bietet. Dabei werden alle für die Patientenversorgung relevanten Ressourcen überwacht und verwaltet, einschließlich IT, OT, IoT, medizinische Geräte, Unternehmensressourcen und Cloud-Infrastruktur. Abgesehen von dieser umfassenden Visualisierung bietet Armis hochmoderne Bedrohungsinformationen und forensische Überwachungsfunktionen."

Danielle VanZandt, Frost Sullivan Industry Manager Commercial Public Security: "Vor dem Hintergrund eines sich stetig erweiternden IT-Ökosystems bietet Armis seinen Kunden die zentralisierte Verwaltung, die sie zum Schutz ihrer Unternehmen benötigen. Organisationen gehen immer mehr dazu über, sich von einer auf Netzwerke konzentrierten Sicherheit zu verabschieden. Armis ist sich der potenziellen Schwachstellen aller Arten von Assets bewusst. Daher können sie Sicherheitsteams bei proaktiven Maßnahmen zur Risikominderung anleiten und so die Robustheit wesentlicher Geschäftsprozesse in verschiedenen Sektoren sicherstellen."

Chris Ray, GigaOm Analyst: "Armis gehört zu den führenden Akteuren in der ASM-Landschaft und konzentriert sich auf die Erkennung und Verwaltung von Assets. Die Plattform setzt im Kern auf einen dualen Ansatz zur Erkennung von Assets: Integration-based Discovery für bekannte Assets und Deep Packet Inspection (DPI) des Netzwerkverkehrs, um alles andere aufzuspüren."

Armis hat in den letzten 12 Monaten weitere Analystenauszeichnungen und Preise erhalten, die ein Beleg für die preisgekrönte Armis Centrix-Plattform und den Ansatz des Unternehmens für den Kundenerfolg sind:

Armis ist in zwei "2024 GigaOm Radar"-Berichten führend: "GigaOm Radar for Attack Surface Management" und "GigaOm Radar for OT Security."

Armis gewann den "2024 Frost Sullivan Technology Innovation Leadership Award for Global Healthcare Cybersecurity."

Armis gewann den "2024 Frost Sullivan Customer Value Leadership Award for Operational Technology Cybersecurity."

KLAS Research hat Armis als Top-Performer im Bereich Healthcare IoT Security in den "2024 Best in KLAS Software Services" ausgezeichnet.

Armis wird im "Frost Radar for Operational Technology Cybersecurity Solutions, 2023", als Leader eingestuft.

Armis wird in drei Gartner Market Guides 2023 als Representative Vendor ausgezeichnet: im "Market Guide for Vulnerability Assessment", im "Market Guide for CPS Protection Platforms" und im "Market Guide for Medical Device Security".

Folgende Auszeichnungen wurden im letzten Jahr gewonnen:

2024 Best Workplaces List von Inc.

2024 Cybersecurity Excellence Awards

2024 Global InfoSec Awards des Cyber Defense Magazine

2024 Cloud Security Awards

CRN Security 100 2024

CRN Internet of Things 50 2024

CRN Partner Program Guide 2024

Most Innovative Companies 2023 von Fast Company

EY Entrepreneur of The Year 2023 Bay Area Gewinner; Armis CEO und Mitbegründer, Yevgeny Dibrov

2023 "ASTORS" Awards Gewinner des Platinum Award

2023 Inc. 5000

Deloitte Technology Fast 500 2023

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Asset Intelligence und Cybersicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken von Organisationen in Echtzeit. In einer sich schnell verändernden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Organisationen alle kritischen Assets jederzeit sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen ebenso wie nationale Regierungen, staatliche Einrichtungen und lokale Behörden und trägt so dazu bei, dass kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr sicher und geschützt sind. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

